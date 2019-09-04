Bacak kurtarma operasyonu

Sürücünün arkasında oturan ve çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Erkan Yoldoruk’un (48) sağ bacağı koptu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yoldoruk’ın kopan sağ bacağı, özel soğutmalı kutuyla hastaneye götürüldü. Erkan Yoldoruk, tedavisinin ardından ameliyata alınmak üzere Bursa Uludağ Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.