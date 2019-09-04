04 Eylül 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 01:36:12
Bacak kurtarma operasyonu
Bursa Osmangazi’de yaşanan olayda, Eren Dinkçi’nin (23) kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.
Sürücünün arkasında oturan ve çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Erkan Yoldoruk’un (48) sağ bacağı koptu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yoldoruk’ın kopan sağ bacağı, özel soğutmalı kutuyla hastaneye götürüldü. Erkan Yoldoruk, tedavisinin ardından ameliyata alınmak üzere Bursa Uludağ Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.
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