  • Bist 100
    97149
  • Dolar
    5,8163
  • Euro
    6,4882
  • Altın
    281,8050
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
BİLSEM kayıt için gerekli evraklar! BİLSEM'e kayıt nasıl yapılır? BİLSEM kayıt için gerekli evraklar! BİLSEM'e kayıt nasıl yapılır?
İstanbul'da gelinle damat nikaha bisikletle gitti trafiktekiler şaşkına döndü İstanbul'da gelinle damat nikaha bisikletle gitti trafiktekiler şaşkına döndü
BAE'nin planı ortaya çıktı: Parçalamak istiyor BAE'nin planı ortaya çıktı: Parçalamak istiyor
Avrupa'nın yanı başında 'İskender'li gözdağı! Gizlice savaş pozisyonunda konuşlandırılmasını... Avrupa'nın yanı başında 'İskender'li gözdağı! Gizlice savaş pozisyonunda konuşlandırılmasını...
Türkiye'nin Oscar adayı 'Bağlılık Aslı' 20 Eylül'de vizyona girecek Türkiye'nin Oscar adayı 'Bağlılık Aslı' 20 Eylül'de vizyona girecek
Sosyal medyadan böyle haykırdı! Sosyal medyadan böyle haykırdı!
Suriyeli alim ve mutasavvıf Şeyh el-Yakubi: İlme dayalı yeni bir uyanışa şahit oluyoruz Suriyeli alim ve mutasavvıf Şeyh el-Yakubi: İlme dayalı yeni bir uyanışa şahit oluyoruz
Mehmet Topal, Başakşehir yolunda Mehmet Topal, Başakşehir yolunda
KYK başvuruları bugün sona eriyor! KYK başvuru sonuçları ne zaman açılanacak? KYK başvuruları bugün sona eriyor! KYK başvuru sonuçları ne zaman açılanacak?
Bir imdat çığlığı daha: Bacağımdan oldum canımdan olmayayım Bir imdat çığlığı daha: Bacağımdan oldum canımdan olmayayım
Tarihi Atlas Han turizme kazandırılmayı bekliyor Tarihi Atlas Han turizme kazandırılmayı bekliyor
CHP'li Atay, CHP'li Özakcan’ın belediyeyi nasıl soyduğunu anlattı: Belediyeyi organize bir şekilde soymuşlar CHP'li Atay, CHP'li Özakcan’ın belediyeyi nasıl soyduğunu anlattı: Belediyeyi organize bir şekilde soymuşlar
Türk dans ekibinin hedefi dünyada marka olmak Türk dans ekibinin hedefi dünyada marka olmak
Diagne gerginliğine Albayrak müdahalesi Diagne gerginliğine Albayrak müdahalesi
1718 yıllık 'fiyat fermanı' ziyarete açılacak 1718 yıllık 'fiyat fermanı' ziyarete açılacak
Ermeni lobisinin hayalleri suya düştü Ermeni lobisinin hayalleri suya düştü
Barcelona farklı kazandı Barcelona farklı kazandı
Troya kazısında 'üçüncü kutsal alan' keşfi Troya kazısında 'üçüncü kutsal alan' keşfi
Cengiz Ünder’in Roma adına sezonun ilk golünü attı Cengiz Ünder’in Roma adına sezonun ilk golünü attı
AEK, lige mağlubiyetle başladı AEK, lige mağlubiyetle başladı
Türkiye'nin güvenli bölge hamlesi sonrası YPG, Esed'e koştu Türkiye'nin güvenli bölge hamlesi sonrası YPG, Esed'e koştu
Ümraniye’de aile katliamı: Annesi ve kardeşini öldürdükten sonra intihar etti Ümraniye’de aile katliamı: Annesi ve kardeşini öldürdükten sonra intihar etti
İzmir'de 69 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'de 69 düzensiz göçmen yakalandı
Joe Walsh, Trump'a 2020 seçimlerinde rakip oldu Joe Walsh, Trump'a 2020 seçimlerinde rakip oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:22:27 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:25:49

Bir imdat çığlığı daha: Bacağımdan oldum canımdan olmayayım

Emine Bulut’un vahşice katledilmesi Türkiye’yi ayağa kaldırırken, bir çığlık da İzmir’den yükseldi. Kocasının silahlı saldırısı sonucu bacağını kaybeden Manolya Akman, “Kocam cezaevinden tehdit mesajları gönderiyor. Tahliye olursa beni öldürecek” diye feryat etti

Türkiye'de kadına yönelik şiddet bitmek bilmiyor. Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; İzmir Karabağlar'da 21 Mayıs'ta sokak ortasında 26 yaşındaki eşi Onur Akman tarafından pompalı tüfekle vurulan ve aylar süren tedavisinin ardından bir bacağını kaybetse de hayatta kalmayı başaran 30 yaşındaki Manolya Akman, korku dolu günler geçiriyor. Evlendikten 3 ay sonra hayatını kabusa çeviren ve tutuklu olarak yargılanan eşi Onur Akman'ın 3 Eylül Salı Günü mahkemeye çıkacağını Yeni Asır'a anlatan 30 yaşındaki Manolya Akman, kendisine cezaevinden tehditler gönderen eşinin tahliye olması durumunda öldürülmekten korktuğunu söyledi. Eşinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu sol bacağını kaybeden talihsiz kadın, yetkililerin sesini duymasını istedi ve can güvenliğinin olmadığını dile getirdi.

Akman, "Bir bacağımla kurtuldum, bu kez hayatımı kaybetmek istemiyorum" dedi.

'ÖZGÜRLÜK İSTİYORUM'

Eşini evden kaçtığı için vurduğunu ifade eden Onur Akman'ın yalan söylediğini ve sürekli olarak cezaevinden tehdit edip baskı yaptığını iddia eden Manolya Akman, "Bacağımı kaybettim ama canım tehlikede. Artık özgürce yaşamak istiyorum" diye konuştu.

Manolya Akman'ın Onur Akman'la mutluluğu sadece 3 ay sürdü.

Saldırı sonucu sol bacağını kaybeden Manolya Akman, can güvenliğinin olmadığını belirterek, "Yetkililer sesimi duysun. Hayatım
tehlikede" diye konuştu.

Tutuklu yargılanan zanlı Onur Akman, evliliğinin 3. ayında eşini pompalı silahla acımasızca vurdu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ