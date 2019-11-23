Babasının hastane parasını çıkarmak için Türkiye'ye gelen Kecherukov 5 aydır kayıp

Rusya'da şeker hastası olan babasının tedavi masraflarını karşılamak için Türkiye'ye çalışmaya gelen 26 yaşındaki Rusya vatandaşı Mussa Kecherukov'dan 5 aydır haber alınamıyor.

Kecherukov'un babası Oysun Kecherukov (53) gazetecilere yaptığı açıklamada, bilgisayar yazılımcısı oğlunun iki yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirterek, yaklaşık 4-5 aydır kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Kendisinin şeker hastası olduğunu ifade eden Oysun Kecherukov, şunları söyledi:

"Ben şeker hastasıyım. İnsülin iğnesi kullanıyorum. Oğlum bu yüzden para kazanmak ve benim tedavilerimi karşılamak için Türkiye'ye gelmişti. Sürekli annesi ile irtibat halindeydi. Oğlumla aramız iyiydi. Kendisi Rusya'da dünyaya geldi. Ben hastanede yatıyordum. Oğlumdan uzun süre haber alamayınca arabamı sattım. Mallarımı, evimi sattım. Çevremden borç para alıp eşimle önce İstanbul'a geldim. Çocuğum namaz kılardı. O yüzden önce camileri gezip oğlumu sordum. Antalya'da da çalışmıştı. Orayı da gezdim."

Oysun Kecherukov, çok fazla Türkçe bilmediğini bu nedenle kendisine Rusça-Türkçe çeviri kitabı aldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü çok fazla Türkçe bilmiyorum. Öz Türkçe kullanıyorum. Ben Kafkas kökenliyim. Oğlum önce İstanbul'da, daha sonra Alanya'da çalıştı. Oradan çıkıp Yalova'ya geçtiği haberini almıştık. Eskişehir'e gelmiş olma ihtimali vardı. Çünkü burada da çok fazla Kafkas-Çerkez kökenli hemşehrilerimiz var. Sonra iletişimimiz kesildi. Hastaneleri, cezaevlerini, karakolları gezdim. Fakat bir sonuç alamadım. Rusya Konsolosluğuna da gittim. Yanında Rusya pasaportu var. Onlardan da bir haber çıkmadı. Gören veya duyan biri varsa Türk vatandaşlarımızdan duyarlı olmasını istiyorum. Oğlumun bir an evvel bulunmasını talep ediyorum. Eğer kendisinin ailemize karşı bir kırgınlığı varsa buradan oğlum Mussa'ya sesleniyorum. Gelsin ya da sağ olduğunu bize bildirsin. Biz Eskişehir'deyiz."

AA