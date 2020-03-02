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02 Mart 2020 Pazartesi 10:59:06 | Son Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 11:13:03

Babasının bulunamayan damarlarından etkilendi, keşfe imza attı

Düzce’de 12. Sınıf öğrencisi, kanser hastası olan ve aldığı kemoterapi nedeniyle damarları incelen babasının çektiği acılardan etkilenerek damarları gösteren cihaz keşif etti.

Düzce Bilim Sanat Merkezine giden ve burada çeşitli araştırmalar imza atan 12. Sınıf öğrencisi Elif İnce, 2018 yılında babasına kanser teşhisi konulmasıyla hayatı değişti. Babası ile birlikte hastanelere gitmeye başlayan Elif İnce, babasının aldığı kemoterapiler sonrasında damarları inceldiği için hastanede hemşireler, babasına damar yolu açmakta zorluk çekmeye başladılar. Babasının damar yolu açılırken çektiği acılardan yola çıkan Elif İnce, Onkoloji hastalarının ve çocuk hastaların canının yanmasını engellemek için damarları gösteren cihaz geliştirmeye karar verdi. Bununla ilgili olarak araştırmalar yapan Elif İnce kanda bulunan Hemoglabin maddesinin kızılötesi ışınları soğurduğunu öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen Elif İnce, yaptığı cihazla insan bedenindeki damarları kolaylıkla görebiliyor.

Keşfiyle ilgili bilgiler veren Elif İnce, “Yaklaşık 10 senedir Düzce Bilim Sanat Merkezine gelip gidiyorum. 2018 yılında babama kanser teşhisi konuldu. O günden beri hastanelere gidip geliyorum. Orada hastaların kemoterapi almasından dolayı damarlarının çok inceldiğini fark ettim. Bu nedenle hemşirelerin damar yolu açarken damar bulmakta zorlandıklarını gördüm. Bunun üzerine ne yapabiliriz diye BİLSEM’e gelip burada beyin fırtınası yaptık. Biraz literatür taraması yaptığımda fark ettim ki kanımızdaki hemoglobin maddesi kızıl ötesi ışığı soğuruyormuş. Bizde görünür ışığı engelleyerek kamerada ufak bir değişiklik yaptık. Ve kızıl ötesi ışıklarla damarların daha net şekilde görüntülenmesini sağladık. Geliştirilebilir. Zaten şu andaki sistem benim elime göre tasarlanmış şekilde. Deneyip farklı yarışmalara gönderebilmek için. İlerleyen zamanlarda gözlük haline getirip herkesin her türlü ortamda, her yaştan kişinin üzerinde kullanılabilir hale getirmeyi planlıyorum” dedi.

Cihazı nasıl yaptığını da anlatan Elif İnce, daha profesyonel ekipmanlarla cihazın daha iyi çalışacağını da dile getirdi.

İHA

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