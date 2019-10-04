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04 Ekim 2019 Cuma 13:56:25 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 14:00:58

Babasını öldürüp, sosyal medyada kayıp ilanı vermiş!

Batman'da sosyal medyadan babası Hamit D.nin (55) kayıp olduğunu duyuran A.D.'nin (21), cinayet işlediği ortaya çıktı. Polise verdiği çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına alınan zanlı, babasını öldürdüğünü, ardından da annesi A.D. (46) ile cesedi gömdüklerini itiraf etti. Yapılan kazıyla ceset bulundu.

Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan A.D., 3 gün önce sosyal medya hesabından gönüllü müezzinlik yapan babası Hamit D.'nin kaybolduğunu duyurdu. Ardından da annesi ile polise kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp adamı bulmak için harekete geçen polis, anne ve oğlu ile ailenin adı açıklanmayan kızıyla görüşerek, en son nerede olduğunu sordu. Anne ve çocuklarının anlatımını şüpheli bulan polis, evin bulunduğu mahalledeki mobese kameralarını incelemeye aldı.

Görüntülerden ailenin evine geldiği tespit edilen bir araçtan şüphelenen polis, anne ve oğlu ile kızını gözaltına aldı. Anne ve oğlu, sorgularında Hamit D.'yi evde öldürüp, Hasankeyf ilçesi yakınlarındaki Dicle Nehri kenarına gömdüklerini itiraf etti. İtiraf üzerine, bu sabah Dicle Nehri kenarında kazı yapan polis, cesedi buldu. Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne getiren cenaze, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Cinayetin sebebi henüz öğrenilemezken, anne ile 2 çocuğunun sorguları sürüyor.

(DHA)

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