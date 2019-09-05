Babaları vefat eden aileden örnek davranış! Helal olsun size...
Aydın’da ölen Mustafa İnanç’ın ailesi, organlarının 4 hastaya hayat olmasına izin verdi. Aile, Mustafa İnanç’ın organlarını özel kutuda taşıyan nakil ekibini, gözyaşları içinde uğurladı.
Aydın’da 1 Eylül’de evinde rahatsızlanan ve Nazilli devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki çocuk babası Mustafa İnanç’ın (47) beyin ölümü önceki gün gerçekleşti. doktorların görüştüğü ailesi, Mustafa İnanç’ın organlarını bağışlama kararı aldı.
4 KİŞİYE CAN OLDU
Mustafa İnanç’ın kalbi, karaciğeri ve 2 böbreğinin İzmir ve Bursa’daki 4 hastaya nakledilmesine karar verildi. Zamanla yarışan nakil ekibi, organları hızla ulaştırmaya çalışırken ailesi, Mustafa İnanç’ın organlarının taşındığı kutuya gözyaşlarıyla veda etti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT