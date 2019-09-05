Babaları vefat eden aileden örnek davranış! Helal olsun size...

Aydın’da 1 Eylül’de evinde rahatsızlanan ve Nazilli devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki çocuk babası Mustafa İnanç’ın (47) beyin ölümü önceki gün gerçekleşti. doktorların görüştüğü ailesi, Mustafa İnanç’ın organlarını bağışlama kararı aldı.

4 KİŞİYE CAN OLDU

Mustafa İnanç’ın kalbi, karaciğeri ve 2 böbreğinin İzmir ve Bursa’daki 4 hastaya nakledilmesine karar verildi. Zamanla yarışan nakil ekibi, organları hızla ulaştırmaya çalışırken ailesi, Mustafa İnanç’ın organlarının taşındığı kutuya gözyaşlarıyla veda etti.