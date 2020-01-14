14 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 19:27:21
Baba yadigarı Kartal havalandı!
İstanbul Pendik’te yaşayan otomobil tutkunu Muhammed Taşçı, babasından yadigar olan 1996 model 'Kartal’ marka aracını 4x4 cipe çevirdi.
Taşçı, adeta arazi aracına çevirdiği ve Yadigar adını verdiği cipiyle dağ yollarına çıkarak taş çamur demeden off-road yaptı.
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