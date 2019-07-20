Baba ile oğlun 30 yıl sonra film gibi buluşması

Eşi 16 yıl önce vefat etti

1973 yılında çalışmak için Türkiye'den Avusturya'ya giden Hüseyin Ünlü, Antalya'daki ailesiyle zaman zaman sadece telefonda görüştü. Eşi 16 yıl önce Türkiye'de vefat eden Hüseyin amca, irtibat kurulup haber verilemediği için cenazeye de gelemedi. Eşi de öldükten sonra Avustarya'ya tamamen yerleşen ve beş çocuğu olan Hüseyin amca, son 30 yıldır Türkiye'ye hiç gelmedi. 80 yaşına gelen ve yaşlılığa bağlı hastalıklarla mücadele etmeye çalışan Hüseyin amcayı, oğlu Ali Ünlü (47), Türkiye'ye getirmek için yoğun çaba sarf etti. Yıllarca babasını görebilmek için mücadele eden Ünlü, sonunda babasını Türkiye'ye kesin dönüş yapması için ikna etti. 1985 yılından buyana evinde kiracı olarak kalan Hüseyin amcanın durumunu öğrenen Avusturyalı ev sahibi Harald Pırıtsch Hüseyin amcayı Türkiye'ye getirip ailesiyle buluşturmak için harekete geçti.

Uçak rötar yaptı, heyecan arttı

Nihayet beklenen gün geldi ve Hüseyin amca yıllarca evinde yaşadığı ev sahibi Harald Pırıtsch'in refakatinde uçağa bindi ve Türkiye'ye döndü. Manavgat'ta yaşayan Ünlü ailesinden oğlu Ali Ünlü, büyük oğlu, kızı, gelinler ve torunları Antalya Havalimanının yolunu tuttu. Heyecanlı aile, uçağın rötar yapması nedeniyle saatlerce bekledi ve bekledikçe sabırsızlıkları arttı. Yaklaşık 2 saat sonra uçağın indiğini öğrenen Ünlü, hemen babasını aradı ve valizleri beklediklerini öğrendi. Valizlerin de gecikmesi nedeniyle bekleyiş uzadı. Tüm aile fertlerinin gözü kapıdan bir saniye bile ayrılmadı, her gelen yolcu arasından Hüseyin amcayı görmeyi beklediler.

Çocukları arasından sadece Ali'yi tanıdı

Sonunda kapıda 80 yaşındaki Hüseyin amca ve yanında ona eşlik eden ev sahibi Avusturyalı Harald Pırıtsch göründü. İkili, kendilerini karşılayan ailenin yanına yaklaştı. Çocukları ve torunları Hüseyin amcayı kucakladı, sarılıp öptü ancak Hüseyin amca küçük oğlu hariç kimseyi tanıyamadı. Babasına sıkıca sarılan Ünlü, uzun uzun hasret giderircesine yüzüne baktı. Duygularını İHA muhabirine aktaran Ünlü, "Çok mutluyum 30 yıldır babamı ilk defa görüyorum, duygularımı ifade edemiyorum şu anda. Kızını bile tanıyamadı, torunlarını zaten hiç görmedi, tanımıyor. Çok duygulandı, ağlamamak için kendimizi zor tutuyoruz" şeklinde konuştu.

Hüseyin amca ise, "Her gün ağlıyordum telefonda, şu anda buradayım. Oğlum Ali 'gel' demese ben gelmeyecektim" ifadelerinde bulundu.

Ailenin kavuşması için Hüseyin amcanın Türkiye'ye gelmesine yardımcı olan ev sahibi Harald Pırıtsch de, bu güzel kavuşma anına şahit oldu. Ailenin bunca yıl sonra bir araya gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

(İHA)