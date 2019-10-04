Baba fedakarlık 

Menteşe ilçesi Yemişendere mahallesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan 48 yaşındaki Ramazan Korkut, 6 yaşındaki kızı Gamze'yi, Şehbal Baydur İlköğretim Okulu 1. sınıfa taşımalı eğitimle kaydettirdi. Ancak küçük kız, evlerine giden yola bakımsız ve dar olduğu için servis ulaşamayınca, bir süre kızını traktörle servisin beklediği 4 kilometre mesafedeki noktaya götürüp getirdi.

YORULMASINA DAYANAMADI

Kızının bu yolculukta yorulmasına dayanamayan ve yaklaşan kışı göz önüne alan Korkut, Menteşe Belediyesi’ne yolun yapılması için başvurdu. 'Orman yolu olduğu için yapamıyoruz' yanıtını alınca da, 42 bin lira borçlanarak bir kepçe ve 4 kamyon kiraladı. Menteşe Belediyesi bir kamyon ve Orman Bölge Müdürlüğü de bir greyder desteğinde bulundu. Altı gün boyunca süren çalışmalar sonucu 4 kilometrelik yol, çakıl dökülerek düzeltildi. Daha önce babası tarafından traktörlerle anayola götürüldükten sonra servise ulaşabilen Gamze'nin de yol çilesi, sona erdi.

6 GÜN BOYUNCA ÇALIŞTI

Kızının okula rahat gidip gelmesi için kendi imkanlarıyla yolu genişleten Korkut, “Yolu yaptırmaya mecbur kaldım, çünkü aksi takdirde kızım okula gidemeyecekti. Veresiye olarak yaptırdığım yol için 42 bin lira borçlandım. Yolun dar bölümlerini kepçeyle genişlettirdim. 63 saat kepçe, 6 gün boyunca 4 kamyon çalıştırdım. Bir komşumuz da daha önce ikiz çocuklarını okuyabilsinler diye Muğla'da yaşayan büyük kızlarının yanını göndermişti” diye konuştu.

TRAKTÖRLE GİDİYORDU

Okula artık servisle gidip geldiğini anlatan Gamze Korkut ise “Daha önce traktörle servisin yanına gidiyordum. Çok zorlanıyordum” dedi. Öte yandan şarkıcı Haluk Levent sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Ankara’dan bir hayırseverin kendisine ulaşıp, Korkut’un borcunu karşılamak istediğini duyurdu.