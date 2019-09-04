Azra bebeğin doğumunda ihmal şüphesi

Ankara'da, 28 Ocak’ta doğum sancıları artan ev kadını Hanife İstenci (26), eşi Ercan İstenci (30) ile birlikte Dikmen’deki bir hastaneye başvurdu.

TABURCU EDİLDİ

Kadın Doğum Uzmanı Dr. N.S. tarafından kontrol edilen Hanife İstenci, doğum için biraz daha beklemesi gerektiği söylenerek eve gönderildi. Aynı gün akşam saatlerinde sancıları artan Hanife İstenci, yeniden aynı hastaneye başvurdu. Acil ameliyata alınan İstenci, sezaryenle 4. çocuğunu dünyaya getirdi. 2 gün sonra taburcu edilen Azra bebeğin, gece kalbi durdu. Başka bir hastaneye götürülen Azra bebek, kalp masajıyla yaşama döndürülürken, 40 gün yoğun bakımda kaldı.

CİHAZA BAĞLI YAŞIYOR

Azra Asel, beyninde ağır hasar oluşması nedeniyle şimdi evde solunum cihazına bağlı yaşarken, şırıngayla beslenerek hayata tutunmaya çalışıyor. İstenci çifti ise doğumda ihmal olduğu iddiasıyla hastane ve doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.