09 Şubat 2020 Pazar 14:11:05 | Son Güncelleme: 09 Şubat 2020 Pazar 14:21:48
Azmak deresinde erkek cesedi bulundu
Marmaris'in Azmak deresinde erkek cesedi bulundu. Ceset adli tıpa gönderildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde denize dökülen Azmak deresinde bir kişiyi hareketsiz halde görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekibi, sudan çıkartılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT