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11 Ekim 2019 Cuma 17:03:24 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 17:04:57

Azize dizisi tarihi belli oldu mu? Azize oyuncu kadrosunda kimler var?

Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı Azize dizisi çok yakında Kanal D ekranlarında başlayacak. Azize dizisinin fragmanı Kanal D'de dönmeye başladı. Hande Erçel ve Buğra Gülsoy hayranları heyecanla dizinin başlamasını bekliyor. Azize dizisi tarihi belli oldu mu? Azize oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. "Aşk konuşunca intikam susar." sloganı ile tanıtılan Azize dizisi hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

Azize dizisi yoğun ilgi görüyor. Azize dizisinin fragmanı Kanal D ekranlarında dönmeye başladı. Çok yakında başlaması beklenen Azize dizisinde başrolünde Hande Erçel ve Buğra Gülsoy yer alıyor. Handa Erçel ve Buğra Gülsoy hayranları Azize dizisi hakkında araştırmalar yapıyor. Azize dizisi tarihi belli oldu mu? Azize oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Azize dizisi ile ilgili bilgile ve Azize fragmanına haberimizden ulaşılabiliyor.

AZİZE FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.
 

AZİZE FRAGMAN ÖZETİ

Hande Erçel: "Hergün uyanıyorum, nefes alıyorum. Niçin? Kimim ben?

Buğra Gülsoy: Yabancısın?

Hande Erçel: Gökten yere inmiş bir melek mi?

Buğra Gülsoy: Belki de bir şeytan.

Hande Erçel: Bir ölüm meleği.

Buğra Gülsoy: Bilmiyorum.

Buğra Gülsoy: Bir gün anlayacağım.

Hande Erçel Asla anlayamayacaksın.

Hande Erçel İntikama adanmış Azize'yim ben.

AZİZE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Azize'nin ilk bölümünün bu ay içinde seyircileri ile buluşması bekleniyor. İddiaya göre Azize dizisinin çekimleri ise 10 Ekim'de başlayacak.

AZİZE DİZİSİ KONUSU NE?

İmkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşkı konu alıyor.

AZİZE DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Azize'nin başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu, dizinin senaryosu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'a ait. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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