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29 Şubat 2020 Cumartesi 12:38:58 | Son Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 12:43:15

Ayvalık'ta fırtına balıkçı teknelerini batırdı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 5 balıkçı teknesi battı.

Kent merkezinde etkisini gösteren fırtına, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi sahil boyundaki 5 balıkçı teknesinin parçalanarak batmasına neden oldu.

Sabah sahile gelen balıkçılar, ekmek paralarını kazandıkları teknelerinin battığını görünce büyük üzüntü yaşadı.

Balıkçılardan Ramazan Deviren, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede belediye başkanlığına aday olan herkesin seçim döneminde Ayvalık'a balıkçı barınağı kurmayı vadettiğini ancak bugüne kadar bu sözün tutulmadığını söyledi.

Ege ve Marmara denizlerindeki tüm limanları bildiğini belirten Deviren, şöyle konuştu:

"Her limanda balıkçıların barınağı ve yeri var. Belediye tarafından görevlendirilmiş bekçileri var. Teknelerimiz çalınıyor, batıyor. Geçen yıl 13, bu yıl da 5 teknemiz battı. Her yıl balıkçılar bu sorunu yaşıyor. Belediye Başkanımıza sesleniyorum. Rica ediyoruz, bu böyle olmaz. Lütfen bize sahip çıkın. Zararım çok büyük. Batan teknem kullanılmaz hale geldi. Mecbur çöpe atacağım."

Kentte poyrazın gün boyunca etkisini sürdüreceği öğrenildi.

AA

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