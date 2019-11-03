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03 Kasım 2019 Pazar 10:06:47 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 10:54:11

Aynı kişiyi öldürmek için birbirlerini kiralayan 5 tetikçiye hapis cezası

Çin'de Tan Youhui adlı emlakçı, rakibi olan Wei adındaki başka bir emlakçıyı öldürmesi için tetikçi kiraladı. Tetikçi, Youhui'den aldığı paranın yarısına başka bir tetikçi, o tetikçi ise başka bir tetikçiyi daha kiraladı. Bu şekilde devam eden döngüde, en son kiralanan beşinci tetikçi ise fiyattan memnun olmadığı için öldürülmesi istenen iş insanına Wei’ye gitti ve 'sahte bir ölüm' planladı. Ardından Wei polise durumu anlattı. 5 tetikçi ve Youhui, hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Çin'in Guangxi Zhuang bölgesindeki Nanning şehrinde 2013 yılında meydana geldi. Tan Youhui adındaki emlak işleriyle uğraşan iş insanı, sektördeki rakibi Wei olarak bilinen başka bir emlakçıyı öldürmesi için 2 milyon Yuan ( Yaklaşık 1 milyon 623 bin Türk Lirası) para vererek Xi Guangan adlı bir tetikçiyi kiraladı. O tetikçi, aldığı paranın yarısına Mo Tianxiang adlı başka bir tetikçi, Tianxiang ise ismi belirtilmeyen başka bir tetikçi, ismi açıklanmayan tetikçi ise daha sonra Yang Kangsheng adlı başka bir tetikçiyi, Kangsheng ise Yang Guangsheng adlı başka bir tetikçiyi kiraladı. Toplamda 5 tetikçinin karıştığı sıra dışı olayda, kiralanan beşinci tetikçi olan ve aldığı paradan memnun olmayan Yang Guangsheng, öldürülmesi istenen Wei adlı iş insanına giderek durumu anlattı ve sahte bir ölüm planladı. Ardından, Wei polise haber verdi.

'ALDIĞI PARAYI BEĞENMEDİ' İDDİASI

Çin medyası, 5’inci tetikçiyi kiralayan tetikçi Yang Kangsheng’in, Yang Guangsheng’e 100 bin Yuan (Yaklaşık 81 bin Türk Lirası) teklif ettiğini, aldığı parayı beğenmeyen Guangsheng’in ise öldürülmesi istenen Wei’ye giderek, onunla birlikte ‘sahte bir ölüm’ planı yaptıklarını duyurdu.

TETİKÇİYLE BİRLİKTE SAHTE ÖLÜMÜNÜ PLANLADI

Wei ile iş birliği yapan beşinci tetikçi Yang Guagnsheng, Wei’nin ‘sahte ölümünü’ planlayarak, plan dâhilinde Wei’nin fotoğraflarını çekti. Daha sonra beşinci tetikçi, bu fotoğrafları kendisiyle iletişime geçen tetikçi aracılığıyla Wei’nin öldürülmesini isteyen Youhui’ye gönderdi. Ancak, beşinci tetikçi, fotoğrafları çektiği telefonu Wei ile bıraktı ve Wei de 10 gün boyunca ortadan kayboldu. Wei daha sonra fotoğrafların bulunduğu telefonla birlikte polis merkezine giderek durumu polise anlattı.

5 TETİKÇİYE VE YOUHUI’YE HAPİS CEZASI

Yaklaşık bir hafta önce ​mahkemede hakim karşısına çıkarılan tetikçiler ve Tan Youhui’ye hapis cezası verildi. Nanning Halk Mahkemesi’nde görülen davanın sonucunda, Youhui’ye 5, ilk tetikçi Xi Guangan’a 4, ikinci tetikçi Mo Tianxiang’a 3, ismi açıklanmayan üçüncü tetikçiye ve dördüncü tetikçi Yang Kangsheng’e 3’er yıl ve son olarak beşinci tetikçi Yang Guangsheng’e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

(DHA)

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