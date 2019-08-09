Ayının pençesinden zor kurtuldu
Tunceli Ovacık’ta, hayvan otlatmak için yaylaya çıkan Erhan Çubuk’a (39), farkında olmadan inine girdiği ayı saldırdı.
Bir süre ayıyla boğuşan Çubuk, hayvanın elinden kurtularak jandarmayı aradı. Sarp arazide helikopterle havadan aranan Çubuk’a ulaşmaya çalışan ekipler sonuç alamayınca çalışmalara ara verdi.
12 SAAT SONRA ULAŞTILAR
Sabah 06.00'da yeniden başlatılan arama çalışmaları sırasında, yeri tespit edilen çoban, helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı dehşeti anlatan Çubuk “Odun toplarken ayı saldırdı. İki kez boğuştuk. Sürekli pençe attı. Ellerimle yüzümü kapatıp, yere oturdum. Gece kuzuların arasına gizlendim. Sabah ateş yakarak ekiplere yerimi bildirdim” dedi.
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