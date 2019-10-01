Ayı kabusu

Kış uykusu öncesi yiyecek depolamak için yerleşim yerlerine kadar inen bozayılar, il genelinde, son bir haftada 17 büyükbaş hayvanı telef etti, hayvanlarını otlatan 2 kişiyi yaraladı. Ayrıca 4 köpek, bir eşek ve bir koyunu da telef eden ayılar, sebze ve meyve bahçelerine büyük zarar verdi, bal kovanlarını parçaladı.

KAPIYA KADAR GELİYORLAR

Dokuz ilçede büyük paniğe neden olan ayılar yüzünden hayvanlarını otlatmaya, hatta evlerinin önüne çıkmaya dahi korkar hale gelen vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi. Ayı saldırılarına maruz kalan Ağlı ilçesi Kabacı köyü muhtarı Ramazan Turan, “Ayı istilasına uğramış durumdayız. Bağ ve bahçeyi mahvettiler. Bir tosunumuzu alıp götürdüler. Biz bunun çözümünü istiyoruz. Çok mağduruz. Artık canlı hayvanlara saldırmaya, kapı önlerine kadar gelmeye başladılar. Çocuklar korkudan eve hapsoldu’’ diye konuştu.

CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK

Ayılar tarafından bahçesi talan edilen 67 yaşındaki Mahide Turan da, “ Tek geçim kaynağımı bahçemi mahvettiler. Çok korkuyoruz, can güvenliğimiz yok. Büyüklerimize sesleniyorum. Bize yardım etsinler. Kovanlarımızı, bahçelerimizi dağıttılar. Şimdi de hayvanlarımıza saldırıyorlar. Sıra çocuklarımıza gelecek diye korkuyoruz. Çaresiz kaldık, ne yapacağız bilmiyoruz. yetkililerden bize yardım etmesini bekliyoruz”dedi.