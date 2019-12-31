Aydın'da yurt dışına kaçmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'da Sahil Güvenlik ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 27'si Suriye, 2'si Filistin ve 1'i Irak uyruklu 30 düzensiz göçmeni gözaltına aldı.
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekağaç Burnu açıklarında devriye faaliyetini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.
Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 27'si Suriye, 2'si Filistin ve 1'i Irak uyruklu 30 kişiyi yakaladı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
AA
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