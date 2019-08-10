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10 Ağustos 2019 Cumartesi 07:11:28 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 07:22:00

Aydın'da sulama kanalında işçi ve patronu kayboldu

Aydın'ın Germencik ilçesinde sulama kanalına düşen kişi ve onu kurtarmak için kanala giren işvereni suda kayboldu.

Aydın'ın Germencik ilçesinde sulama kanalına düşen kişi ve onu kurtarmak için kanala giren işvereni kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Turanlar Mahallesi'nde sulama kanalına 2 kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, görgü tanığı Müşerref Arıkan'ın ifadesi üzerine bölgede arama çalışması başlattı. DSİ tarafından suyun debisi düşürüldü, Marmaris'ten su altı arama ekibi de suya düşenleri aramak için bölgeye hareket etti.

AA muhabirine açıklama yapan Arıkan, suya düşen kişilerin oğlu Salih Arıkan (27) ile işvereni Zafer Bartın (40) olduğunu söyledi.

Oğlunun, babası hayatta olmadığı için üzgün olduğunu aktaran Arıkan, şöyle devam etti:

"Bayram geliyor babam yok, diye üzülüyormuş. Patronu da beni aradı. Yanıma getirmesini söyledim. Buraya geldiler. Arabadan inmesini istedim. O da inmeyeceğini ve benim binmemi istedi. Sonra ben arabaya bindim. Kanalın oraya kadar geldik. Arabadan indim bana sarıldı. 'Anne bayram geliyor' dedi. Ben de 'Gelsin oğlum, kimsemiz yok' dedim. Elindeki şişeyi suya atmak isterken ayağı kaydı. Terlik vardı. Suyun içine düştü. Arkasından suya giren patronu da onu kurtarmak istedi. O da gitti ondan da haber yok. Fidan gibi oğlum sudan çıkmadı."

Ekiplerin, bölgedeki arama çalışması sürüyor.

AA

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