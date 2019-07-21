21 Temmuz 2019 Pazar 22:36:44 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 22:38:42
Aydın Nazilli'de makilik alanda yangın çıktı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Esenköy Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yerleşim yerine yakın olan ve ilk belirlemelere göre 5 hektarlık alanda etkisini gösteren yangına müdahale ediliyor.
AA
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