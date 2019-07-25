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25 Temmuz 2019 Perşembe 01:15:01 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 01:19:15

Aydın Çine'de trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan Muğla istikametine giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 68 AN 968 plakalı kamyon, Adnan Menderes Bulvarı otogar kavşağında Erkan Balcı (38) yönetimindeki 48 YM 215 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobilde yolcu olan Sevil (33), Gülsüm Nur (5) ve Burak Balcı (4) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA

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