Ayder'de salıncak temizliği

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Doğu Karadeniz’in gözde yaylalarından Ayder'de, görüntü kirliliği oluşturan salıncakların kaldırılması için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, geçtiğimiz ay talimat verilmişti. Salıncaklardan yaylada yer kalmayınca hareke geçildi. Rize Valiliği, işletme sahiplerine uyarı yazısı göndererek, salıncakların en kısa sürede kaldırılmasını, aksi takdirde müdahalede bulunulacağını bildirdi.

ORTAK ALANA YAPI YASAĞI

Yaylanın orta kısmının kamulaştırılması için de çalışma başlatıldı. Kamulaştırmayla birlikte yaylanın ortak alanında yapı yapılamayacak, salıncaklar da kurulamayacak. Ayder'de dönüşüm projesine başladıklarını belirten Rize Valisi Kemal Çeber, “Vatandaşlarımız, festival alanı olarak nitelendirilen orta kısımda ‘Yeşili göremez olduk’ diyor. Kesinlikle salıncaklara müsaade etmeyeceğiz. Bu işin yapılabileceği alanlar tespit edilip belirlenen yerlere ikişerli, üçerli ve dörderli olarak belirlenen yerlere salıncaklar konulabilir” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Vatandaşların “Burası benim arazim ve salıncaklarla geçiniyorum” dediğini ifade eden Çeber, “Karşılığını vererek, devlet olarak onları alacağız” dedi. Karar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Birkan Pabuççu, “Ayder yaylalıktan çıktı. Çimlerin üzerine uzanmak varken her yer salıncak. Ormanı doğa kokusu yerine duman kokuları almış” dedi. Adem Kamber ise “Ayder kaplıcaları, doğasıyla güzel. Horon oynanacak yerler vardı ama şimdi yok” ifadesini kullandı.