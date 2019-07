Ay Lav Yu oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne? Ay Lav Yu filmi nerede çekildi? soruları araştırılmaya başlandı. Bu akşam yayınlanacak olan film ilk olarak 2010 yılında gösterime girmiş ve izleyiciden büyük beğeni toplamıştı. Bu akşam saat 20:00'de Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan filmin yönetmen koltuğunda Sermiyan Midyat oturuyor. Film 2011 yılında, 16. Sabrı Alışık Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu (Komedi) ödülüne layık görülmüştür. Ay Lav Yu filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte Ay Lav Yu hakkında tüm detaylar...

AY LAV YU OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR, KONUSU NE?

Hikaye Tinne köyünde geçmektedir. Tinne, Kürtçe yok demek. Tinne, yıllardır Devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek unutulmuş, farkına varılmamış, yok diye bilinmiş bir köydür. Türkiye’nin güneydoğusunda, Mezopotamya’nın ortasında kaderini yaşamaktadır. Nüfusunun (topu topu 80-90 kişi) büyük çoğunluğu Kürt ve bir kısmı da Süryaniler'den oluşmaktadır.



Tinne’de sağlık ocağı, yol, okul, hastane, muhtarlık, özetle hiçbir şey yoktur. Bu yüzden haritada bile gözükmemektedir. Kimsenin nüfusta kaydı bile yoktur. Yani resmi olarak ne Tinne vardır, ne de orada yaşayan bir insan. Oysaki 100 yılı aşkındır Yusuf Ağa ve ailesi o topraklarda yaşamakta ve devlete açılmak istemektedir. Ancak yıllardır (belki 40 yıldır) yazdığı hiçbir mektuba bir cevap bile alamamıştır. Sırf var olabilmek, tanınmak için, millet, vatan olabilmek ya da bir vatana, kimliğe sahip olabilmek için en büyük oğlu İbrahim’i daha kundakta bir bebekken, fakülte avlusuna bırakmıştır.

Herkes dalga geçmiştir Yusuf Ağa’yla, oğlunu cami avlusuna değil de, fakülte avlusuna bıraktığı için. Oysa Yusuf Ağa, İbrahim’i uyuyup da büyüsün diye değil, okuyup da büyüsün diye dünyaya getirtmiştir. Yusuf’un imdadına yetişir Papaz Hanna. Ve o gün oradan geçmekteyken alır İbrahim’i ve nüfusuna geçirir. Kimliği olsun, var olsun ve büyüyünce de tüm Tinne’yi var etsin diye.

İşte o İbrahim şimdi 30 yaşına gelmiş, askerliğini yapmış, üniversiteyi bitirmiş, köye dönmektedir. Büyük sevinçle, umutla, neşeyle, zılgıtlarla karşılanır İbrahim. Tinne’nin tek umudu, büyük gururu gelmiştir. Artık Tinne var olacaktır. İbrahim ise sırılsıklam aşık olmuştur. Yusuf ve ailesi şok olurlar.

Çünkü aşık olduğu kız Jessica diye bir kızdır. Kızın adını duyduklarında herkesin ağzı açık kalır. Jessica. Nerelidir bu Jessica? İbrahim söyler: Colarado! İşte bu andan itibaren her iki taraf içinde her an bir şaşkınlıktır. Bambaşka kültürler, bambaşka gelenekler, bambaşka dünya görüşleri ve bambaşka medeniyetler. İki karılı babası Yusuf Ağa’yı, 6 kardeşini ve dedesi Ubeyd’i, Amerikalı Brown ailesine adapte etmeye çalışan Kürt genci İbrahim. Ve Batılı bir anne-babaya ve bir erkek kardeşe sahip olan Jessica’nın engel tanımayan aşkı. Bir yanda Türk Devleti’nin bile tanımadığı, bilmediği, haritada dahi olmayan Tinne. Diğer yanda dünya haritasının yarısına sahip Amerika. Yaşanan her dakika ve her saniye bir komedidir artık.

OYUNCU KADROSU

Steve Guttenberg – Christopher

Mariel Hemingway – Pamela

Katie Gill – Jessica

Josh Folan – Danny

Fadik Sevin Atasoy – Zisan

Sermiyan Midyat – İbrahim

Meray Ülgen – Yusuf

Ayça Damgacı – Fehime

Ayşe Nil Şamlıoğlu – Xate

Erdoğan Tuncel – Ubeyd

Burak Okçuoğlu – Bıra

Cengiz Bozkurt – Seyido

Nazlı Tosunoğlu – Gule.

AY LAV YU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eğlenceli konusunu yanı sıra çekim mekanları ile de dikkat çeken Ay Lav Yu Hasankeyf ve İzbırak yörelerinde çekildi.

SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?

1974 yılında dünyaya gelen Sermiyan Midyat Ankara Çankaya doğumludur. Tiyatro, dizi ve sinema filmlerinde rol alan oyuncu Sermiyan Midyat'ın anne ve babası kürt kökenlidir. Doğduğu yer Ankara'da 7 sene kalmış daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmiştir.

1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü. 1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesi'ne geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi ustalarla çalıştı.

2 ayrı oyunda Oyun Atölyesi'nde oyuncu olarak yer aldı. Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti. Ayrıca Mustafa Cecelinin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Denizin seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir.