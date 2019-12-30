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30 Aralık 2019 Pazartesi 16:14:41 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 16:31:13

Avukat Zeynep Serim'den FMV Işık Anaokulu'nda cinsel istismar iddiası: Yönetim üzerini kapatmaya çalıştı

FMV Işık Anaokulu’nda yaşanan bir cinsel istismar olayının mağduru olan 4 yaşındaki çocuğun ve ailesinin avukatlığını üstlenen Zeynep Serim, okul yönetiminin cinsel istismar olayının üzerini örtmeye çalıştığını anlattı.

“İFADE VE RAPORLARA RAĞMEN BERAAT VERİLDİ”

Twitter üzerinden bir dizi paylaşımda bulunan Avukat Zeynep Serim, “mağdurun ifadeleri, sanığı açık teşhisi ve istismarı belgeleyen Adli Tıp Çocuk İnceleme Merkezi raporuna rağmen” sanığa mahkeme tarafından beraat kararı verildiğini söyledi


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Söz konusu istismar olayının Mayıs 2019’da Teşvikiye FMV Işık Anaokulu’nda yaşandığını aktaran Serim, şunları kaydetti: “4 yaşında küçücük bir kız çocuğu, okuldaki kadın bir temizlik görevlisi tarafından cinsel istismara uğradığını ağlayarak annesine anlatıyor. Çocuğun vücudunda cinsel istismarın yarattığı ekimozlar da belgeleniyor. Psikolog ve jinekolog raporu da istismarı açıkça gösteriyor.”

“OKUL YÖNETİMİ KAYITSIZ KALDI”

Aynı okulda cinsel istismara uğrayan başka bir çocuk daha bulunduğunu belirten Avukat Zeynep Serim, müvekkiller ile derhal yasal işlem başlattıklarını ve çocuğun tüm teşhislerde sanığı açıkça tespit ettiğini söyledi.



Okul yönetiminin bu mağduriyete başından beri tamamen kayıtsız kaldığının altını çizen Serim, “Müvekkil, şikâyet toplantısına ilişkin tutanak tutulması talebinde bulunmasına rağmen okul müdürü ve okul yöneticisi tarafından bu talep tüm katılımcıların önünde reddedilmişti.” dedi.

“SİZE ÖYLE İFTİRALAR ATAR VE ATTIRIRIZ Kİ…”

Okul yönetimince “İspat edemeyeceğiniz iddialar ile bizim huzurumuzu bozmayın” denildiğini aktaran Serim, yönetimden yapılan açıklamayı şöyle aktardı:

“Size öyle iftiralar atar ve attırırız ki, 130 yıllık bir kurumun ve makam sahibi itibarlı mezunlarının gücünün altında ezilirsiniz. Tacize uğramış çocuk ebeveynleri olarak damgalanmaya hazır mısınız?”

‘KARAR, TEMEL PRENSİPLERE AYKIRIDIR’

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da davaya itiraz ettiğini kaydeden Serim, dosyanın istinafa gideceğini kaydetti. Mahkemenin tüm bilgi ve belgelere rağmen jet hızıyla beraat kararına da sert tepki gösteren Serim 'Bu karar ceza hukukunun temel prensiplerine de aykırıdır' ifadelerini kullandı.

'MAĞDUR BİR ÖĞRENCİ DAHA VAR'

Serim sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda aynı anaokulunda okuyan bir öğrencinin daha benzer bir istismara uğradığını da kaydetti, vatandaşları olayın takipçisi olmaya davet etti.

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