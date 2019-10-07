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07 Ekim 2019 Pazartesi 17:37:52 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 17:39:17

Sevgi Polat: Avrupa'daki gurbetçi anneler Diyarbakır annelerinin yanında

Almanya'dan Diyarbakır'a gelen bir grup, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için sorumlu gördükleri HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemi sürüyor.

Almanya'dan bir gezi kapsamında Diyarbakır'a gelen çoğu kadın 20 kişilik grup, Diyarbakır annelerini ziyaret etti, onlarla görüştü, desteklerini bildirdi.

Grup adına açıklama yapan Sevgi Polat, gezi amaçlı kente geldiklerini, annelerin eylemini öğrenince de geziyi iptal edip, destek ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Ailelere ses olmak için geldik. Annelere cesaret vermek için buraya geldik. Biz de anneyiz. Bu anneler sakın pes etmesin. Avrupa'daki anneler ve gurbetçi anneler de sizin arkanızda." diyen Polat, annelerin evlatlarına bir an önce kavuşmasını temenni ettiklerini belirtti.

Polat, "Gezimizin adını 'Annelerin çığlığı olmaya geldik.' diye değiştirdik. Bütün anneler için buradayız." dedi.

Mefaret Şen de eyleme katılan ailelerin her birinin farklı bir öyküsü ve dramı olduğunu belirterek, "Burada bulunan bir baba tek başına büyütmüş evlatlarını. Evlatlarını bugünler için büyütmediler. Aileler inşallah yavrularına kavuşurlar. Sonuna kadar destekçileriyiz. Kadına destek ve şiddete 'hayır' diyoruz. Ancak şiddetin en büyüğü burada." diye konuştu.

Kars'tan gelen bir grup da Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

(AA)

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