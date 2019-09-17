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17 Eylül 2019 Salı 15:00:55 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 15:05:05

Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Avlu yeni sezon hangi kanalda?

Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Avlu yeni sezon hangi kanalda? sorularının yanıtı merak ediliyor. Avlu dizisinin tutkunları, dizinin yeni sezonu ile ilgili araştırma yapıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicilerden tam not alan Avlu, geçtiğimiz sezon Star TV ekranında final yaptı. Dizinin 3. sezonunun olup olmayacağı tartışılıyordu. Dizi ile ilgili son gelişmeleri Demet Evgar paylaştı. Avlu yeni sezonu ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

Avlu dizisinin tutkunları, dizinin yeni sezonu hakkında araştırma yapıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicilerden tam not alan Avlu, geçtiğimiz sezon Star TV ekranında final yaptı. Dizinin 3. sezonunun olup olmayacağı merak ediliyordu. Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Avlu yeni sezon hangi kanalda? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Dizi ile ilgili son gelişmeleri Demet Evgar paylaştı. Avlu yeni sezonu ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

AVLU YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Avlu yeni sezon fragmanı da yayınlanmadı. 

AVLU NEREDE YAYINLANACAK?

Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin başrollerini paylaştığı dizi, Netflix Original’a satıldı. Bu bilgiyi dizinin başrol oyuncularından Demet Evgar paylaştı. Yapımcılığını Limon Film'in, yönetmenliğini ise Yüksel Aksu, Hülya Gezer ve Şafak Bal'ın üstlendiği dizi Avlu yeni sezonda Netflix’te olacak. 

Avlu yeni sezonda Netflix’te olacağını belirten Demet Evgar, "Dizimiz Netflix Original'a satıldı. Netflix tarihinde bir ilk... Baştan itibaren yapımında bulunmadığı bir işi Netflix Original olarak almıyor, Netflix olarak alıyor. Çok gurur duyuyorum!” dedi.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Avlu 44. bölümde; Zerrin'in vurulmasından sonra Avlu karıştı. Deniz ve Kudret için hesaplaşma vakti geldi. Avlu'da Kudret ve Deniz'in adamları birbirine girdi. Deniz Kudret'in kavgası nefesleri kesti. Kudret'in kolunu ve bacağını kıran Deniz Kudret'e yüzüne iyi bakmasını istedi ve ardından “Bu yüz senin bu dünyada göreceğin en son yüz” diyerek üst kattan aşağıya attı.

Zerrin yaralı halde çıkış kapısına gidiyor ve içeri girmek için hazırlanan jandarmaya kendini tanıttı. Zerrin “Ben bitti demeden bitmez” dedi.

Deniz ve Azra dışarıya çıkmayı başardılar. Onlar dışarı çıktıktan sonra tünel patladı. 

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