11 Mart 2020 Çarşamba 07:49:25 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 07:51:00
Avcılar'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Avcılar'da polisin dur ihtarına uymayan araç kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, polis ekipleri şüphe üzerine 61 AT 997 plakalı otomobili E5 kara yolunda durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç, kovalamaca sırasında yol üzerindeki bir çekiciye çarptı.
Kazada yaralanan 2 kişi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
AA
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