06 Şubat 2020 Perşembe 14:18:30 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 14:20:29
Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar
Avcılar D-100 Karayolu ve yanyolda çatlaklar oluştu. Olay yerine belediye ekipleri sevkedildi. Yolda inceleme sürerken istinat duvarında da eğilme olduğu görüldü. Çatlaklar oluşan yol havadan da görüntülendi.
Avcılar D-100 Karayolu ve yanyolda çatlaklar oluştu. Olay yerine belediye ekipleri sevkedildi. Yolda inceleme sürerken istinat duvarında da eğilme olduğu görüldü. Çatlaklar oluşan yol havadan da görüntülendi.
(DHA)
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