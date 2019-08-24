  • Bist 100
    97149
  • Dolar
    5,7635
  • Euro
    6,4297
  • Altın
    281,8050
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
219 yıllık cami harabeye döndü 219 yıllık cami harabeye döndü
Avcılar'da şoke eden olay! Herkes onu arıyordu, yüzerek geri geldi Avcılar'da şoke eden olay! Herkes onu arıyordu, yüzerek geri geldi
Kızını GPS ile takip edip öldüren cani baba, 2 araca daha GPS yerleştirmiş Kızını GPS ile takip edip öldüren cani baba, 2 araca daha GPS yerleştirmiş
Senegal’in vahşi yaşam parkı 'Bandia Rezervi' Senegal’in vahşi yaşam parkı 'Bandia Rezervi'
Avrupalılar seyahatte kendi ülkesini tercih ediyor Avrupalılar seyahatte kendi ülkesini tercih ediyor
'Orta Asya'nın İsviçre'si' Kırgızistan 'Orta Asya'nın İsviçre'si' Kırgızistan
MHP İlçe Başkanı Savaş Ağca teknede çıkan yangında yaralandı MHP İlçe Başkanı Savaş Ağca teknede çıkan yangında yaralandı
Mihrişah Valide Sultan tarafından yapılan 219 yıllık cami bakımsızlıktan harabeye döndü Mihrişah Valide Sultan tarafından yapılan 219 yıllık cami bakımsızlıktan harabeye döndü
Korkunç! Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı Korkunç! Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı
Falcao'nun parası Yunus Akgün'den gelecek Falcao'nun parası Yunus Akgün'den gelecek
Trabzonspor transfer bilançosunu açıkladı Trabzonspor transfer bilançosunu açıkladı
6 yılda 12 kilo veren oyuncu Büşra Pekin, iğne ipliğe döndü 6 yılda 12 kilo veren oyuncu Büşra Pekin, iğne ipliğe döndü
Abdullah Ağar'dan Pençe 3 yorumu: Binlerce mağara var Abdullah Ağar'dan Pençe 3 yorumu: Binlerce mağara var
Konyaspor Galatasaray'ı 16 yıldır yenemiyor Konyaspor Galatasaray'ı 16 yıldır yenemiyor
Evde ölü bulunmuştu... Korkutan uyarı: Aralarında hızla yayılıyor! Evde ölü bulunmuştu... Korkutan uyarı: Aralarında hızla yayılıyor!
Dursun Özbek'ten Galatasaray'a haciz Dursun Özbek'ten Galatasaray'a haciz
Akdeniz tropikleşiyor, zehirli balıklar çoğalıyor Akdeniz tropikleşiyor, zehirli balıklar çoğalıyor
Galatasaray 97 gün sonra taraftarına kavuşuyor Galatasaray 97 gün sonra taraftarına kavuşuyor
'Güzel atlar ülkesi'ni ağaç ve taş heykellerle tanıtıyor 'Güzel atlar ülkesi'ni ağaç ve taş heykellerle tanıtıyor
Bünyan halısı ilmek ilmek geleceğe aktarılıyor Bünyan halısı ilmek ilmek geleceğe aktarılıyor
Bir Türk oyuncu daha Avrupa'ya gidiyor Bir Türk oyuncu daha Avrupa'ya gidiyor
Güney Koreli piyanist kariyerini Türkiye'de çiziyor Güney Koreli piyanist kariyerini Türkiye'de çiziyor
Allianz 11 yılda Türkiye'ye 1 milyar avroyu aşan yatırım yaptı Allianz 11 yılda Türkiye'ye 1 milyar avroyu aşan yatırım yaptı
En ucuz kiralık konut Sultanbeyli ve Esenyurt'ta En ucuz kiralık konut Sultanbeyli ve Esenyurt'ta

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:06:29 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:07:43

Avcılar'da şoke eden olay! Herkes onu arıyordu, yüzerek geri geldi

İstanbul, Avcılar'da arkadaşlık teklif ettiği kızdan olumsuz yanıt alan kişi elbiseleri ile denize atladıktan sonra gözden kayboldu. Sahil Güvenlik teknelerinin denizden, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahilden yaptığı arama çalışmaları sırasında ıslak elbiseleri ile gelen Enser Cimşit, "Psikolojim bozuktu, kafamı dağıtmak için denize atlamıştım" dedi.

Denizköşkler Mahallesi'nde iskeleden bir kişinin intihar amaçlı koşarak denize atladığı, 5 dakika kadar açığa yüzdükten sonra kulaç açmayı bıraktığı ihbar edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahilde ve iskelenin çevresinde el fenerli arama başlattı.

Polis, görgü tanığı olta ile balık avlayan kişiler ile bölgede bulunan Z. D. ve yanında bulunan E.Ö. adlı genç kadınların  verdiği bilgiye dayanarak aramalarına başladı. Gece karanlığında aramaların istenen sonucu veremeyeceği göz önüne alınarak Sahil Güvenlik'e de bilgi verildi.

Görgü tanıklarından Z.D. adlı genç kız, Enser adlı soyadını bilmediği kişinin kendisini sevdiğini söyleyerek arkadaşlık teklif ettiğini, kendisinin olumsuz yanıt vermesi üzerine bu kişinin elbiseleri ile denize atladığını, gözden kayboluncaya kadar denizin açıklarına doğru yüzdüğünü söyledi.

Sevk edilen Sahil Güvenlik'e ait iki tekne denizde projektörlerle arama başlatırken yaklaşık 25 dakika sonra kıyafetleri ıslak bir kişi, kıyıdaki iskeledeki emniyet şeridini kaldırarak geldi.

Bu kişi, aramalara son verilmesini isterken, denizde bir süre yüzdükten sonra iskeleye 200 metre ileride bulunan kayalıklardan karaya çıktığını söyleıi. Kimliğinin Enser Cimşit olduğu belirlenen kişi polislere, "Psikolojim bozuktu, kafamı dağıtmak amacıyla suya atladım" dedi.

Cimşit, ekip aracına alınırken, gerekli işlemler için sağlık raporu alındıktan sonra işlemlerin tamamlanması amacıyla polis amirliğine götürüldü.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ