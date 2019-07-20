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20 Temmuz 2019 Cumartesi 23:55:35 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 00:07:01

Avcılar'da Batı Nil Virüsü alarmı! Sivrisinek sokması ile bulaşıyor

Sağlık Bakanlığı, İstanbul Avcılar'da 4 kişide Batı Nil Virüsü(BNV) tespit edildiğini açıkladı. Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonu, sivrisinek sokması ile bulaşıyor, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabiliyor ve nadiren ölüme yol açıyor.

Bakanlığın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İstanbul Avcılar'da ve temmuz ayında olmak üzere 4 vaka tespit edilmiştir. Aynı bölgeden 3 şüpheli numunenin daha referans laboratuvarımıza gönderileceği bildirilmiştir. Bölgede hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından gerekli koruma tedbirleri alınmıştır" denildi. İlçede yaşayan vatandaşlar ise sivrisineklerden rahatsız olduklarını belirtti.

SALGIN BÖLGELERİ BAŞLICA KUŞ GÖÇ YOLLARI ÜZERİ

Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamasında, İstanbul Avcılar'da 4 kişi de Batı Nil Virüsü tespit edildiğini açıkladı. Aynı bölgede 3 şüpheli numunenin daha laboratuvarlara gönderildiği belirtilen açıklamada, hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde olarak koruma tedbirlerinin alındığı ifade edildi.

BNV ENFEKSİYONU SİVRİSİNEK SOKMASI İLE BULAŞIYOR

BNV enfeksiyonunun, sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalık olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonu sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalıktır. Hastalık genelde mevsimseldir, yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülür. Salgın bölgeleri başlıca kuş göç yolları üzerinde yer almaktadır. Kuşlar virüsün esas konağıdır. Sivrisinekler taşıyıcı kuşlardan beslenirse, virüsü alarak insanlara bulaştırabilmektedir. Hastalığın kuluçka süresi 3-14 gündür. Virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmez. Hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma, ciltte döküntü görülebilir. Yaklaşık bir haftada iyileşme beklenir. Hastalığın özel bir tedavisi yoktur, destek tedavisi esastır. Çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da görülen BNV, ülkemizde ilk olarak 2010 yılında tespit edilmiştir. 2018'de başta İtalya ve Yunanistan olmak üzere Avrupa ülkelerinde vaka sayıları artmış, aynı yıl Türkiye'de de 26 vaka görülmüştür. Bu yıl ülkemizde, tamamı İstanbul Avcılar'da ve Temmuz ayında olmak üzere 4 vaka tespit edilmiştir. Aynı bölgeden 3 şüpheli numunenin daha referans laboratuvarımıza gönderileceği bildirilmiştir. Bölgede hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde gerekli koruma tedbirleri alınmıştır. Tespit edilen hastalara ve yakınlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmış; başka vaka olup olmadığı araştırılmıştır. Hastalıktan korunmada temel yaklaşım sivrisinek üreme alanlarının azaltılması ve sivrisinek sokmalarından korunmaktır. Bu çerçevede bölgede sivrisinek kaynağı olabilecek yerler tespit edilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bildirilerek larvasit uygulamaları yapılması istenmiştir. Ayrıca bölgede sivrisinek üreme alanı olabilecek durgun suların ıslahı için İSKİ'ye bilgilendirme yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

“SİNEKLERDEN CAMI AÇAMIYORUZ"

Avcılar Yeşil kent Mahallesinde bulunan Yeşil kent deresinde sineklerden rahatsız olduklarını DHA mikrofonuna anlatan vatandaşlar, sineklerden dolayı camları açamadıklarını ve rahatsız olduklarını kaydetti. Yeşil kent deresine 500 metre uzaklıkta bulunan bir özel sağlık kuruluşuna gelen bir hasta için Batı Nil Virüsü testi istenileceği öğrenildi.

Hüseyin Kul, “Sinekler akşamları çocukları çok rahatsız ediyor. Evde oturulmuyor, balkonlarda çocukları ısırıyor. Sinekler yaz gelince başlıyor. Kışın yok. Yaz gelince yağmur yağıncaya kadar devam ediyor. Derenin kapanmasını istiyoruz. Çocuklarımızın, büyüklerimizin hastalıktan kurtulması, virüs kapmaması için kapanmasını istiyoruz" dedi. Kamere Aras da, “Sivrisinek var. Çok gece rahatsız oluyoruz. Fareler var. Lağım fareleri çok. Gece evlere giriyorlar. Hiç yatamıyoruz. Ne oturabiliyoruz, ne kalkabiliyoruz. Bunlara bir çözüm bulsunlar. Üzerini kapatsalar daha iyi olur. Özellikle fareler, gece beşinci kata giriyorlar. Sinekler yazın çok. İçeri geliyorlar koskoca sinekler gece bizi hiç uyutmuyorlar. Öyle oluyor ki hastanelik oluyoruz" ifadelerini kullandı. Ayşe Yanıkyer ise, “Sineklerden camı açamıyoruz. Camı açarken bir tuhaf koku geliyor" dedi.

(DHA)

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