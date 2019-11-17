Avcılar vurdu, köpekler parçaladı! Kızıl geyik köylülerin yardımıyla hayata geri döndü

Bilecik'in Söğüt ilçesinde av tüfeği ile vurulduktan sonra bir de köpekler tarafından parçalanan yaralı kızıl geyik Sakarya Nehri kıyısında köylüler tarafından bulundu. Köylüler durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine bilgi verilirken, yaralı geyik olay yerinden alınarak Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Burada vücudundaki 60'a yakın saçmayı çıkartılırken, geyiğe yaklaşık 150 dikiş atıldı.

"Kızıl geyiğimize ilk olarak serum tedavisi yaptık"

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, geyiğin ilk geldiğinde kendinde olmadığı belirterek, "Kızıl geyiğimize ilk olarak serum tedavisi yaptık. Ardından tıraş makinesi yaralı yerlerini tıraş yaparak, vücudundaki saçmaları çıkardık. Yaklaşık 150 dikiş attık. Muhtemelen yarın ayağa kalkar, hayati tehlikesi geçti. İyileşince doğal ortamına salacağız" dedi.

İHA