  • Bist 100
    97682.7
  • Dolar
    5,8091
  • Euro
    6,3824
  • Altın
    283,0690
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Gurbetçi Türk'ten Fransız polisine tarihi ayar! Gurbetçi Türk'ten Fransız polisine tarihi ayar!
Gurbetçi Türk'ten Fransız polisine tarih dersi Gurbetçi Türk'ten Fransız polisine tarih dersi
Avcılar’da 22 yaşındaki alkollü genç, 15 yaşındaki kuzenine çarparak ölümüne neden oldu Avcılar’da 22 yaşındaki alkollü genç, 15 yaşındaki kuzenine çarparak ölümüne neden oldu
Avcılar’da 22 yaşındaki alkollü genç, 15 yaşındaki kuzenine çarparak ölümüne neden oldu Avcılar’da 22 yaşındaki alkollü genç, 15 yaşındaki kuzenine çarparak ölümüne neden oldu
Cami ile minarenin ayrı yerde olması şaşırtıyor Cami ile minarenin ayrı yerde olması şaşırtıyor
Dün transfer edilen Andone'nin 2016'da Özbek yönetimiyle el sıkıştığı ortaya çıktı Dün transfer edilen Andone'nin 2016'da Özbek yönetimiyle el sıkıştığı ortaya çıktı
Borsa haftaya yatay başladı Borsa haftaya yatay başladı
Metin Feyzioğlu adli yıl açılışında: Bizim için vatan söz konusu ise gerisi teferruattır Metin Feyzioğlu adli yıl açılışında: Bizim için vatan söz konusu ise gerisi teferruattır
Sertab Erener müzik hayatında 27 yılı geride bıraktı Sertab Erener müzik hayatında 27 yılı geride bıraktı
AUZEF ikinci üniversite kayıt tarihleri 2020! İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıt işlemleri AUZEF ikinci üniversite kayıt tarihleri 2020! İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıt işlemleri
Liverpool, Uğurcan Çakır'a hayran kaldı Liverpool, Uğurcan Çakır'a hayran kaldı
Adana'daki suç makinesı genç kız yakalandı Adana'daki suç makinesı genç kız yakalandı
Ünlü oyuncu Kevin Hart trafik kazası geçirdi, 40. yaş günü için aldığı 70 model klasik araç tanınmaz hale geldi Ünlü oyuncu Kevin Hart trafik kazası geçirdi, 40. yaş günü için aldığı 70 model klasik araç tanınmaz hale geldi
1 PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu 1 PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu
Cesur anne Hacire Akar'ın diğer oğlunu Kandil’de infaz etmişler Cesur anne Hacire Akar'ın diğer oğlunu Kandil’de infaz etmişler
Arda Turan'dan büyük fedakarlık Arda Turan'dan büyük fedakarlık
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı
F.Bahçe, Ben Arfa için transferin bitimine saatler kala bir girişimde daha bulunacak F.Bahçe, Ben Arfa için transferin bitimine saatler kala bir girişimde daha bulunacak
Küçük Halil 12 bin lira bulamazsa duyamayacak Küçük Halil 12 bin lira bulamazsa duyamayacak
Trabzonspor'un genç kalecisi, Kadıköy'de devleşti Trabzonspor'un genç kalecisi, Kadıköy'de devleşti
Rıdvan Dilmen: Abdülkadir Ömür’e Monaco 22 milyon Euro bonservis verdi Rıdvan Dilmen: Abdülkadir Ömür’e Monaco 22 milyon Euro bonservis verdi
Mısır Lübnan'ın güneyindeki gerilimi azaltmak için devrede Mısır Lübnan'ın güneyindeki gerilimi azaltmak için devrede
Dorian kasırgası Bahamalar'da etkili oluyor Dorian kasırgası Bahamalar'da etkili oluyor
Ayder'de salıncaklar kaldırıldı Ayder'de salıncaklar kaldırıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:46:39 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:51:40

Avcılar’da 22 yaşındaki alkollü genç, 15 yaşındaki kuzenine çarparak ölümüne neden oldu

Avcılar’da 22 yaşındaki alkollü sürücü, yolda arkadaşlarıyla evine yürüyen 15 yaşındaki kuzenine çarparak ölümüne neden oldu. Yaşanan olay sonrası her iki aile de yıkılırken, olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre olay, 29 Ağustos günü Avcılar'da yaşandı. Nazar Gül (15), 3 arkadaşı ile birlikte evine yürümek üzere yola çıktı. Bu sırada arkadan aracıyla gelen kuzeni L.G. (22) hızla gençlerin yanından geçmeye çalıştı. Bir anda aracın sesini duyan gençler yolun kenarına çıkarken, Nazar Gül ise panikle aracın olduğu yöne doğru atladı. L.G.'nin kullandığı araç lise öğrencisi Nazar'a çarparak metrelerce havaya savurdu. Ağır yaralanan genç kız olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

81 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Yaşanan olay sonrası L.G. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Firüzköy Karakoluna götürülerek ifade verdi. 81 promil alkollü olduğu öğrenilen L.G., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden genç kız, Esenyurt Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.

Öte yandan yaşanan olay ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ