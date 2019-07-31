'Avcı kız' operasyonunda 55 kişi tutuklandı

  • Bist 100
    103010
  • Dolar
    5,5348
  • Euro
    6,1768
  • Altın
    254,9320
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İran'dan Trump'a: Savaşa susamışlığı reddet! İran'dan Trump'a: Savaşa susamışlığı reddet!
Pendik'te yan yana ilerlediği otomobil sürücüsüne sopayla böyle saldırdı Pendik'te yan yana ilerlediği otomobil sürücüsüne sopayla böyle saldırdı
Luyindama'ya 12 milyon Euro'luk teklif Luyindama'ya 12 milyon Euro'luk teklif
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a büyük tepki! Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a büyük tepki!
'BAE yaptırımlara rağmen İran'la finansal işlemlere onay verdi' 'BAE yaptırımlara rağmen İran'la finansal işlemlere onay verdi'
Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu görüntüleme sayfası! Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu görüntüleme sayfası!
Fenerbahçe'de gündem yeniden Ben Arfa Fenerbahçe'de gündem yeniden Ben Arfa
Adana'da polis pitbullarla korunan şatoya veteriner yardımıyla girdi Adana'da polis pitbullarla korunan şatoya veteriner yardımıyla girdi
Kıyak telaşı sardı! İstifalar istenecek Kıyak telaşı sardı! İstifalar istenecek
Hürmüz'de havayı daha da ısıtacak bir gelişme bekleniyor Hürmüz'de havayı daha da ısıtacak bir gelişme bekleniyor
Teröristlerin ağaçlar arasına gizlediği çuvallarda silah ve mühimmat bulundu Teröristlerin ağaçlar arasına gizlediği çuvallarda silah ve mühimmat bulundu
Hem yüksek sıcaklık hem yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak? Hem yüksek sıcaklık hem yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?
Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı! Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu sayfası! Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı! Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu sayfası!
Beşiktaş'tan Roman ve Melnjak hamlesi Beşiktaş'tan Roman ve Melnjak hamlesi
Fenerbahçe'den Mangala harekatı Fenerbahçe'den Mangala harekatı
CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan yakınlarına büyük kıyak CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan yakınlarına büyük kıyak
Ümit Önal kimdir? Türk Telekom'un yeni CEO'su Ümit Önal kaç yaşında? Ümit Önal kimdir? Türk Telekom'un yeni CEO'su Ümit Önal kaç yaşında?
Emre Mor'dan kafaları karıştıran açıklama Emre Mor'dan kafaları karıştıran açıklama
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri vuruldu Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri vuruldu
Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti! Haldun Ergüvenç kimdir? Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti! Haldun Ergüvenç kimdir?
Ankara-Bağdat hattı sağlam Ankara-Bağdat hattı sağlam
Kamu işçileri toplu sözleşmesinde yeni gelişme Kamu işçileri toplu sözleşmesinde yeni gelişme
Belgeler hazırlanıyor, Türkiye vakıf mallarınn peşine düşecek Belgeler hazırlanıyor, Türkiye vakıf mallarınn peşine düşecek
Esenyurt’ta kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı Esenyurt’ta kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Temmuz 2019 Çarşamba 07:30:39 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 07:32:57

'Avcı kız' operasyonunda 55 kişi tutuklandı

Başkentte, sosyal medyadan kadınlar aracılığıyla buldukları kişileri anlaşmalı gece kulübü ve eğlence yerlerine götürerek paralarını gasbeden suç örgütüne yönelik operasyonda 55 şüpheli tutuklandı.

Başkentte, sosyal medyadan kadınlar aracılığıyla buldukları kişileri anlaşmalı oldukları gece kulübü ve eğlence yerlerine götürerek paralarını gasbeden suç örgütüne yönelik operasyonda 55 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 55'inin tutuklanmasına, 33'ü hakkında adli kontrol şartlarının uygulanmasına, 3'ünün de ev hapsisinde tutulmasına hükmedildi.

Operasyonda, 99 kişi gözaltına alınmış, bazı şüpheliler savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın detayları
Çete lideri olduğu belirtilen E.E'nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin, "avcı kız" adını verdikleri genç kadınlar aracılığıyla mağdurları sosyal medya üzerinden buluşma ve zaman geçirme vaadiyle çeşitli adreslere davet ettiği ve eğlence sonunda yüklü miktarda hesap ödemeye zorladıkları ifade ediliyor.

İtiraz eden mağdurların paralarını silah tehdidi ve darp yoluyla gasbettikleri tespit edilen şüphelilerin, bazı mağdurları da zorla ATM'ye götürerek çektirdikleri paraları aldıkları belirtiliyor.

Zanlılara, "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "yağma", "hürriyeti tahdit" suçlarının yöneltildiği öğrenildi.

(AA)

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan yakınlarına büyük kıyak
Hem yüksek sıcaklık hem yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?
Namus sözü havada kaldı
Emeklinin kurban bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? SGK ve Bağ-Kur emeklisine ödeme ne zaman?
Lüks hayatımızı Mustafa Denizli karşılıyor
Türkiye'nin gerçek çılgın projesi TFX’in motoru için devler yarışacak
'Adam taşımakla bu iş olmaz'
İki füze daha fırlattı: Bu kez farklı
Dünyaca ünlü firmadan Türkiye kararı! Burada üretilecek dünyaya satılacak Dünyanın antibiyotiği Türkiye’de üretilecek
Paranın sıcaklığı tatilden vazgeçirdi
Hadise'ye ağır gönderme
Resmi Gazete'de yayımlandı: Binlerce personel alınacak
Emekli maaşına asgari ücret ayarı
Ruhani'den, Macron'a 'bu süreç herkes için kayıpla sonuçlanacak' uyarısı
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar: Yunanistan Başbakanına sesleniyorum, Türk ulusu arkamızdadır
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Türk dünyasının stratejik çatı kuruluşu: Türk Keneşi ile iş birliği artıyor
Ukrayna, Rus gemisine resmi olarak el koydu
Amerikalı seçmenlerin yarısı Trump'ı 'ırkçı' buluyor
'Avcı kız' operasyonunda önemli gelişme!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ