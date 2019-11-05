ATM hırsızları AVM'yi havaya uçurdu

Rusya’da ATM’yi patlayıcı kullanarak açmaya çalışan hırsızlar AVM’nin bir kısmını havaya uçurdu. ATM’ye bağladıkları patlayıcıyı ateşleyen hırsızlar beklemedikleri bir sonuçla karşılaştı. Hırsızlar ATM’ye fazla patlayıcı yükleyince büyük bir patlamayla AVM’nin bir kısmı havaya uçtu. ATM’lerin olduğu bölümün kapı ve pencereleri binanın dışına fırladı. İlk şoku atlatan ve büyük korku yaşayan hırsızlar binanın önünden kaçtı.