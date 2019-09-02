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02 Eylül 2019 Pazartesi 13:14:18 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:16:54

Atlı süvariler 97 yıl sonra dörtnala 'zafere' koşuyor

Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında 97 yıl önce İstiklal Savaşı'ndaki süvarileri canlandıran 10 kişilik atlı grup, Afyonkarahisar'dan İzmir'e uzanan 400 kilometrelik yolculuklarını sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uhdesinde düzenlenen Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında 25 Ağustos'ta Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinden yola çıkan 10 kişilik atlı grup 9 Eylül'de İzmir'e ulaşmayı hedefliyor. Yolculuklarının 6'ncı gününde Uşak sınırlarına ulaşan atlı süvariler yaklaşık 400 kilometrelik yolculuklarında geçtikleri köylerde coşkuyla karşılanıyor

Kurtuluş Savaşı'ndaki Büyük Taarruz Atlı Birliklerinin ilerleyişini canlandıran atlılar Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Üzümlü köyünde davullu zurnalı etkinlikle karşılandı. Köyün sokaklarında Türk bayrakları taşıyan köylülerle meydana kadar ilerleyen atlılar, burada 97 yıl önceki coşkuyu yaşadı.

Atlılardan Ali Durgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günde ortalama 50 kilometre yol yaptıklarını, dağlardan, ormanlık arazilerden ve köylerden geçerek İzmir'e ulaşacaklarını belirterek "Şuhut'tan 10 kişilik ekiple yola çıktık. Şu ana kadar 14 köy geçtik ve Üzümlü'ye ulaştık. Buradan Manisa sınırlarına girip Selendi üzerinden ilerleyişimizi sürdüreceğiz. Türk süvarilerinin 97 yıl önce at üstünde ne zorluklarla İzmir'e ulaştıklarını biliyoruz. Biz de bunu canlandırıyoruz. Dörtnala zafere koşuyoruz." dedi.

"Şuhut'tan aldığımız vatan toprağını 9 Eylül'de İzmir'e ulaştıracağız"

Köylerde halkın kendilerini bağırlarına bastıklarını söyleyen Durgun, 97 yıl önceki ruhun Anadolu'nun her yerinde aynı şekilde yaşandığını gördüklerini ifade etti. Bu yolculuğu yaşadıkları için gururlu olduklarını kaydeden Durgun, "Şuhut'tan aldığımız vatan toprağını, 9 Eylül'de İzmir'e ulaştıracağız. Geceleri köylerde konaklıyor köylülerle sohbet ediyoruz. Şehitlikleri ziyaret ediyoruz, şehitlerimize bu toprakların sahipsiz olmadığını söylüyoruz. Anlatılmaz duygular bunlar." diye konuştu.
Yürüyüşe Afyonkarahisar'dan atıyla katılan İsa Yöntem de sıcakta atların zorlandığını ancak tüm olumsuzluklara rağmen yolculuğu sürdürdüklerini dile getirdi.

Yolculukta şu ana kadar bir gecikme yaşanmadığını anlatan Yöntem, 9 Eylül'de İzmir'de olacaklarını söyledi. 

(AA)

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