Atiye ne zaman başlayacak? Atiye dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Atiye fragmanı yayında

Beren Saat'in başrol oynadığı Atiye dizisi yoğun ilgi görüyor. Netflix'te yayınlanacak dizi Atiye ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. İzleyiciler "Atiye ne zaman başlayacak? Atiye dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını araştırıyor. Netrflix'te yayınlanan ikinci Türk orijinal dizisi Atiye'nin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi bulunuyor. Atiye dizisi fragmanı haberimizden erişim sağlanabiliyor.



ATİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atiye dizisi 27 Aralık Cuma günü başlayacak. Dizi 8 bölüm yayınlanacak.

ATİYE DİZİSİ KONUSU NE?

Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşif, genç bir ressamın (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesine yol açacaktır.

Beren Saat, Atiye dizisinde özel güçleri olan bir kadına hayat verecek. Şengül Boybaş’ın kaleme aldığı Dünyanın Uyanışı isimli eserden esinlenilerek oluşturulan dizide Atiye’nin mistik hikayesi konu alınacak.

ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Beren Saat

Mehmet Günsür

Metin Akdülger

Melisa Şenolsun

Başak Köklükaya

Civan Canova

Tim Seyfi