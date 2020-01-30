Atiye 2. sezon tarihi belli oldu! Atiye 2. sezon ne zaman geliyor? Atiye 2. sezon fragmanı çıktı mı?

  • Bist 100
    118795
  • Dolar
    5,9842
  • Euro
    6,5966
  • Altın
    303,6180
İstanbul
10 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Çin Süper Ligi'nin başlama tarihi Koronavirüs nedeniyle ertelendi Çin Süper Ligi'nin başlama tarihi Koronavirüs nedeniyle ertelendi
Avustralya Açık'ta Kenin'in finaldeki rakibi Muguruza oldu Avustralya Açık'ta Kenin'in finaldeki rakibi Muguruza oldu
Galatasaray, Nagatomo'dan fedakarlık bekliyor Galatasaray, Nagatomo'dan fedakarlık bekliyor
İngiltere Çin'den tahliye uçuşlarını erteledi İngiltere Çin'den tahliye uçuşlarını erteledi
Elazığ'da depremi fırsata çevirmeye çalışanlara soruşturma Elazığ'da depremi fırsata çevirmeye çalışanlara soruşturma
Murat Boz’un annesi Nedret Boz, uçakta kalp spazmı geçirdi Murat Boz’un annesi Nedret Boz, uçakta kalp spazmı geçirdi
Toplam kartlı ödeme tutarı 2019'da 1 trilyon TL'ye yaklaştı Toplam kartlı ödeme tutarı 2019'da 1 trilyon TL'ye yaklaştı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyonu aştı Trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyonu aştı
Kıyamet alametleri nelerdir? Coronavirüs ve depremler kıyamet alameti mi? Kıyamet alametleri nelerdir? Coronavirüs ve depremler kıyamet alameti mi?
Bakan Pekcan, Türkiye ile Litvanya arasındaki ilk JETCO Protokolü'ne imza atacak Bakan Pekcan, Türkiye ile Litvanya arasındaki ilk JETCO Protokolü'ne imza atacak
TCMB Başkanı Uysal: Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir TCMB Başkanı Uysal: Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir
İstanbul Havalimanı'nda maske satışları arttı İstanbul Havalimanı'nda maske satışları arttı
3 Şubat 2020 tarihi itibarıyla araçlarda takas dönemi başlıyor 3 Şubat 2020 tarihi itibarıyla araçlarda takas dönemi başlıyor
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
Oscar adayı 'Bal Ülkesi' izleyicilerle buluşacak Oscar adayı 'Bal Ülkesi' izleyicilerle buluşacak
Bilim insanları koronavirüsünü etkisizleştiren antikoru keşfetti Bilim insanları koronavirüsünü etkisizleştiren antikoru keşfetti
Zerrin Özer ve Murat Akıncı boşandı! 36 saat süren evlilik resmi olarak bitti Zerrin Özer ve Murat Akıncı boşandı! 36 saat süren evlilik resmi olarak bitti
ByLock operasyonu: 15 şüpheli adliyeye sevk edildi ByLock operasyonu: 15 şüpheli adliyeye sevk edildi
Akıllara durgunluk veren bir olay: 457 sahte mutfak, piknik ve sanayi tüpü ele geçirildi Akıllara durgunluk veren bir olay: 457 sahte mutfak, piknik ve sanayi tüpü ele geçirildi
Merkez Bankası Başkanı: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor Merkez Bankası Başkanı: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor
Macron'dan skandal açıklama: Ermeni iddiaların inkarının cezalandırılması için çalışma yapılıyor Macron'dan skandal açıklama: Ermeni iddiaların inkarının cezalandırılması için çalışma yapılıyor
Brent petrolün varili 58,30 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 58,30 dolardan işlem görüyor
İstanbul'da polise bıçaklı saldırı! Dehşet anları kamerada İstanbul'da polise bıçaklı saldırı! Dehşet anları kamerada
Atiye 2. sezon tarihi belli oldu! Atiye 2. sezon ne zaman geliyor? Atiye 2. sezon fragmanı çıktı mı? Atiye 2. sezon tarihi belli oldu! Atiye 2. sezon ne zaman geliyor? Atiye 2. sezon fragmanı çıktı mı?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Ocak 2020 Perşembe 10:30:22 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 10:32:13

Atiye 2. sezon tarihi belli oldu! Atiye 2. sezon ne zaman geliyor? Atiye 2. sezon fragmanı çıktı mı?

Atiye 2. sezon tarihi belli oldu. İzleyenlerin beğenisini toplayan Atiye'nin 2. sezonu heyecanla bekleniyordu. Atiye 2. sezon ne zaman? Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Nişantaşı The House Cafe’den çıkarken objektiflere yansıyan Şenolsun, Dizimiz çok güzel gidiyor. İyi tepkiler alıyoruz." diyerek 2. sezonun çekim tarihini açıkladı. İşte Atiye 2. sezon ile ilgili merak edilenler..

Netflix Original filmi Atiye'nin ilk sezonu 27 Aralık 2019 tarihinde yayınlandı. İzleyenlerin beğenisini toplayan Atiye'nin 2. sezonu ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Başrolünde Beren Saat ile Mehmet Günsür’ün yer aldığı, Netflix Türkiye’nin ikinci orijinal dizisi Atiye'nin 2. sezonu ile ilgili olarak  Melisa Şensolsun'dan açıklama geldi. Şenolsun, dizisinin ikinci sezonunun çekileceğini müjdeledi. 

ATİYE 2. SEZON ÇEKİM TARİHİ BELLİ OLDU

Nişantaşı The House Cafe’den çıkarken objektiflere yansıyan Şenolsun, “Dizimiz çok güzel gidiyor. İyi tepkiler alıyoruz." diyerek 2. sezonun çekim tarihini açıkladı. Şenolsun "Yeni sezonun çekimlerine mart ayı gibi başlayacağız." dedi.

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN GELİYOR?

Atiye 2. sezon çekimlerinin ne zaman tamamlanacağı ve fragmanının ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

ATİYE KONUSU NE? 
Dizi, İstanbul’da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye’nin hayatını konu alıyor. Atiye’nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır. Üstüne üstlük, ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’de yapılan bir keşif nedeniyle değişmek üzeredir. Erhan adındaki bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.

2019 yılının mart ayında çekimlerine başlanan dizinin, İstanbul, Göbeklitepe, Nemrut dağı gibi farklı rotalarda çekimleri gerçekleştirildi. 

ATİYE HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan Dünyanın Uyanışı adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, genç ve güzel ressam Atiye (Beren Saat)’nin sürükleyici ve mistik hikâyesini konu alıyor. Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul’da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça genç kadının karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

ATİYE OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Atiye dizisinde imzası bulunan isimlerden bazıları; Netflix Türkiye ve CEE Bölgesi Uluslararası Orijinal Yapımlar Direktörü Micheal Azzolino, yapımcısı Onur Güvenatam, senaristi Nuran Evren Şit, yönetmenleri Gönenç Uyanık ve Ozan Açıktan. Oyuncu kadrosunda ise Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi değerli isimler yer alıyor. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ