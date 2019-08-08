Atıl durumdaki araziden 600 ton karpuz hasat edilecek

İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapıldığı dönemde, zarar ettiği gerekçesiyle halka arz edilen Van Organize Tarım İşletmeleri A.Ş'de (VOTAŞ) ilk kez karpuz hasadı yapıldı.

Kuruluş amacına uygun işletilmesinin sağlanması amacıyla hisseleri 19 milyon 510 bin lira bedelle Van Ticaret ve Sanayi Odası bünyesindeki şirkete devredilen VOTAŞ, hayvancılığın yanı sıra sebze ve meyve üretimiyle ön plana çıkıyor.

Halka arz edilmesinin ardından kara geçen VOTAŞ'ta, atıl arazilerin tarımda değerlendirilmesi amacıyla 35 bin karpuz ve 7 bin kavun fidesi toprakla buluşturuldu.

Tesiste, 180 dönüme ekilerek bakımları titizlikle yapılan fidelerden elde edilen karpuzların hasadına başlandı.

İlk kez karpuz hasadının yapıldığı VOTAŞ'ta incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, kurulan tesisin, hayvancılığın yanı sıra silajlık mısır, yonca, son teknolojik sulama sistemleriyle örnek bir proje olduğunu söyledi.

Van'ın meyvecilikte son yıllarda önemli seviyeye ulaştığını belirten Görentaş, Gevaş, Tuşba ve Erciş'te önemli üretimlerin yapıldığını vurguladı.

Görentaş, hayvancılık ve süt işletmeciliğinde önemli hale gelen tesiste meyveciliğin de başarıyla yapılmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

VOTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Abi de havaların ısınmasıyla işletmelerinde elma bahçesi projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Abi, 180 dönüm elma bahçesi projesinin sulama sistemi arasına karpuz ve kavun fidesi ektiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bunu maliyeti düşürmek için gerçekleştirdik. Şu anda karpuzun ilk hasadını yaptık. Çok kaliteli ve verimli bir hasat oldu. Beklentimizin üzerinde verim ve kalite elde ettik. Yerel marketlerle karpuzumuzu piyasaya sürdük. 600 ton civarında karpuz hasadı yapmayı hedefliyoruz. Talep olması durumunda il dışına da karpuz gönderebiliriz."

(AA)