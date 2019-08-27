Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ile Şapka İnkılabı'nın 94. yıl dönümü

Yılmaz, Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 94'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kastamonu Üniversitesince Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir vazife üstlendiğini belirtti.

Atatürk'ün siyasi ve sosyal gelişimi çok iyi bildiğini, Osmanlı coğrafyasını iyi tanıdığını anlatan Prof. Dr. Yılmaz, şunları söyledi:

"Atatürk hem yetiştirme tarzıyla hem de mesleği icabı Osmanlı coğrafyasını çok iyi tanıyıp tahlil etti. Cumhuriyet'te kesin ve kararlı adımlar atılmıştır. Ümmetten millete geçiş, hukuki ve kurumsal başlayan süreç zaman içinde toplumsal bir cemiyetleşmeye intikal etmiştir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında halka doğru hareket, yenileşme ve ıslahat tabana kadar inmiş olması gerekiyor."

Atatürk'ün çağı iyi anladığını vurgulayan Mehmet Serhat Yılmaz, "Atatürk, dünyaya sırtımızı çeviremeyeceğimiz ve dünyadaki gelişmelere karşın bizlerin kayıtsız kalamayacağını ifade etmek ister. Her değişimin bir sembolü vardır. Her süreçte bazı imgeler ön plana çıkar. Cumhuriyet'te de şapka ön plana çıkmıştır." diye konuştu.

Panelde, Doç. Dr. Ercan Çelebi ile Doktor Öğretim Üyesi Sevda Özkaya Sofu da birer konuşma yaptı.

(AA)