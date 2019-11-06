Atatürk Barajı'ndaki renk değişiminin sebebi belli oldu

Adıyaman'da Atatürk Baraj Gölü'nde 5 kilometrelik kıyı şeridinde suyun rengi yeşile döndü, durum yetkililere bildirildi.

Yapılan incelemelerin ardından gerçek gün yüzüne çıktı.

Olaya suda yaşayan alglerin sayısının artmasının neden olduğu belirlendi. Sevindirici tarafı ise insan hayatı açısından herhangi bir tehlike arz etmiyor.

Suda yaşayan, karbon, fosfor ve azotla beslenen alglerin, deterjan, azotlu gübre gibi atıklar yüzünden sayılarının arttığı tespit edildi.

Balık ölümlerine sebep oldu

Alg patlaması, suya yeterli oksijen ve güneş ışığının girmemesine neden oluyor. Bu da balık ve diğer canlıların ölümüne yol açıyor. Yaklaşık 1 ay önce toplu balık ölümlerinin görüldüğü baraj gölünde balıklar zaman zaman kıyıya vuruyor.

Arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması ve suda havalandırma işlemi yapılarak bu durumun engellenmesi planlanıyor.

AA