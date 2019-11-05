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05 Kasım 2019 Salı 14:49:10 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 14:52:24

Atatürk Barajında korkutan görüntü: Yeşil renge büründü

Atatürk Baraj Göletinin sağ şeridi yeşil’ renge büründü. İhbar üzerine barajda incelemede bulunan ekipler incelenmek üzere numune adı.

Adıyaman'da 2016 yılına kadar kanalizasyon atığının aktığı Atatürk Baraj göletinin yüzeyini yeşil renkli bir madde kapladı. Barajın Sitilce Bölgesinde oluşan yeşil rengin kimyasal madde mi, yoksa çözülmüş oksijen oranı düşmesinden kaynaklanan otrifikasyon olayının mı gerçekleştiği araştırılıyor.

Atatürk Barajı 4-5 kilometrelik sağ şeridi ‘yeşil' renge bürününce vatandaşlar durumu yetkililere ihbar etti. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri barajda incelemede bulundu.

Barajdan numune alan ekipler olayın sebebiyle ilgili numunelerin laboratuvarda tahlil edilmesinin ardından belirleneceğini dile getirdi.

Ekipler su içerisinde yaptıkları suyun PH, sıcaklık ve oksijen seviyesini ölçtü. Ölçmede değerlerin normal çıktığı ifade edildi. Bölgede ekipler inceleme yaparken, vatandaşların balık tutmaya devam ettiği görüldü.

2016 yılında da benzer görüntünün ortaya çıktığı Atatürk Barajında, oksijen oranının 4 miligramın altına düşmesi nedeniyle alt patlama olmuş ve buna bağlı olarak otrifikasyon olayı meydan gelmişti.

(DHA)

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