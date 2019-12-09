Ataşehir'de taciz görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücü yakalandı

  • Bist 100
    108422
  • Dolar
    5,7960
  • Euro
    6,4162
  • Altın
    271,9320
İstanbul
11 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Matematik'te Pi sayısı gereksiz' iddiası 'Matematik'te Pi sayısı gereksiz' iddiası
KYK yedek sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı KYK yedek sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı
Suudi Arabistan'da kadın ve erkekler aynı kapıyı kullanabilecek Suudi Arabistan'da kadın ve erkekler aynı kapıyı kullanabilecek
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa Konseyi'nin tarafsız ve yapıcı olmasını bekliyoruz Bakan Çavuşoğlu: Avrupa Konseyi'nin tarafsız ve yapıcı olmasını bekliyoruz
asımda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu asımda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak
Alex de Souza birçok futbolcunun bilgileriyle Türkiye'ye geldi Alex de Souza birçok futbolcunun bilgileriyle Türkiye'ye geldi
Doktora kafa atan saldırgan yakalandı: Çok pişmanım Doktora kafa atan saldırgan yakalandı: Çok pişmanım
Merkez Bankası: Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak Merkez Bankası: Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak
Borsa haftaya yatay başladı Borsa haftaya yatay başladı
Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınavı sonuçları açıklandı mı? Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınavı sonuçları açıklandı mı?
Türkiye ve Katar'dan standardizasyonda iş birliği Türkiye ve Katar'dan standardizasyonda iş birliği
F.Bahçe'ye önerilmişti! G.Saray kapıyor F.Bahçe'ye önerilmişti! G.Saray kapıyor
Obezite sağlığı giderek daha çok tehdit ediyor Obezite sağlığı giderek daha çok tehdit ediyor
'Saldırıya geçmeliyiz' 'Saldırıya geçmeliyiz'
G.Saray'ın engel olduğu iddia edilmişti! F.Bahçe bu sefer işi bitiriyor! G.Saray'ın engel olduğu iddia edilmişti! F.Bahçe bu sefer işi bitiriyor!
Türkiye, kapsamlı bir sınır güvenlik sistemi için kolları sıvadı Türkiye, kapsamlı bir sınır güvenlik sistemi için kolları sıvadı
Ersun Yanal, istediği isimleri yönetime sundu Ersun Yanal, istediği isimleri yönetime sundu
Bakan Gül'den Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması Bakan Gül'den Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması
Ceren Özdemir'in katili intihar mı etti? Son dakika Ceren Özdemir'in katili haberleri Ceren Özdemir'in katili intihar mı etti? Son dakika Ceren Özdemir'in katili haberleri
Beşiktaş, Avrupa'nın devleriyle yarışıyor! Beşiktaş, Avrupa'nın devleriyle yarışıyor!
15 Temmuz Diriliş Takımı’nın teknik direktörlüğünü 30 yaşındaki engelli Murat Kılıç yapıyor 15 Temmuz Diriliş Takımı’nın teknik direktörlüğünü 30 yaşındaki engelli Murat Kılıç yapıyor
Bursaspor, bu sezon evinde ilk kez kaybetti Bursaspor, bu sezon evinde ilk kez kaybetti
2020'de model Hande Yener! 2020'de model Hande Yener!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Aralık 2019 Pazartesi 08:51:37 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 08:52:28

Ataşehir'de taciz görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücü yakalandı

Ataşehir'de, otomobilinin içerisindeyken yoldan geçen eski basketbolcu D.Ç. adlı kadına adres sorma bahanesiyle yaklaşıp, cinsel organını göstererek onu taciz ettiği iddia edilen sürücü gözaltına alındı.

Ataşehir'de, otomobilinin içerisindeyken yoldan geçen eski basketbolcu D.Ç. adlı kadına adres sorma bahanesiyle yaklaşıp, cinsel organını göstererek onu taciz ettiği iddia edilen sürücü gözaltına alındı. Taciz edilen D.Ç.'nin, çektiği o anları gösteren cep telefonu görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak tepki gördü.

Olay, bugün Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü, yoldaki eski basketbolcu D.Ç. adlı kadınının yanına yaklaşarak ona adres sordu. Ardından sürücü koltuğunda oturduğu yerde genç kadına cinsel organını gösterdi. Genç kadının tepki göstermesi üzerine sürücü, otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Kadın basketbolcunun, cep telefonu kamerasına kaydettiği o anların görüntüleri sosyal medya üzerinden çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak tepki gördü. D.Ç. adlı genç kadın, polise giderek kendisini taciz eden sürücüden şikayetçi oldu.

Görüntüleri inceleyen Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Cihan A.(26) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Cihan A., Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek sorguya alındı. Cihan A. suçlamaları kabul etmeyerek yanlış anlaşıldığını ileri sürdü. Şüpheli, hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltının alınmasının ardından D.Ç. de şüpheliyi teşhis için Asayiş Büro'ya geldi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ