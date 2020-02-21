Atakan Kayalar, annesine saygısızlık yaptı

Atakan Kayalar ünlü olduktan sonra bütün gözleri üzerine çekti.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaşılan bir video sonrası sosyal medyada, bazı yayın organlarında, arkadaş sohbetlerinde Atakan Kayalar konuşuluyor. Bol bol kitap okuduğunu felsefe, siyaset, bilim ve teknoloji konularında oldukça bilgi sahibi olduğunu belirten Atakan sosyal medyayı ikiye böldü.

FAZLA ÖZGÜVENDEN SAYGISIZLIĞA!

Bir kesim 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın kristal çocuk olduğunu savunurken bir kesim ise yaşıtları gibi bir hayat yaşamasını, bu kadar sık medyada yer almasının ona zarar vereceğini düşünüyor. Son olarak bir basın toplantısında annesini susturarak 'sen git oraya otur' demesi herkesin tepkisini çekti.

Atakan Kayalar aralarında Bauman, Sokrates, Aristotales, Rousseau gibi yazarların da olduğu ünlü yazarları takip ettiğini ayda 50 kitap okuduğunu söylemişti. Bu ifadelerin yer aldığı görüntüler sosyal medyada olay olmuştu. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Atakan Kayalar hakkında açıklama yaptı.