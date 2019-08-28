'Ata tohumu'nda tanıtım zamanı

  • Bist 100
    96019.2
  • Dolar
    5,8128
  • Euro
    6,4609
  • Altın
    287,1580
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kocası gözlerinin önünde öldürüldü! Acısına dayanamadı, erken doğum yaptı Kocası gözlerinin önünde öldürüldü! Acısına dayanamadı, erken doğum yaptı
ASELSAN'ın yazılım tabanlı hava telsizleri ilk kez CN-235 modeli kargo uçağına entegre edildi ASELSAN'ın yazılım tabanlı hava telsizleri ilk kez CN-235 modeli kargo uçağına entegre edildi
Okul aile birliği nasıl kurulur? Okul Aile Birliği Yönetmeliği MEB sayfası Okul aile birliği nasıl kurulur? Okul Aile Birliği Yönetmeliği MEB sayfası
Anadolu'da ilk sentetik boyayı Urartular kullanmış Anadolu'da ilk sentetik boyayı Urartular kullanmış
Fatih Terim, ligde 4. kez "dalya" diyecek Fatih Terim, ligde 4. kez "dalya" diyecek
Adil Rami, F.Bahçe tarihinin 3. Fransız futbolcusu oldu Adil Rami, F.Bahçe tarihinin 3. Fransız futbolcusu oldu
Dil bilmeyen Arap iş adamı, yanlışlıkla 2 tane uçak aldı Dil bilmeyen Arap iş adamı, yanlışlıkla 2 tane uçak aldı
Akıllı telefon beklerken, paketten su çıktı Akıllı telefon beklerken, paketten su çıktı
Rus Sputnik’ten 'SU-35 ve SU-57 jetlerinin Türkiye'ye teslimatı görüşülüyor' iddiası Rus Sputnik’ten 'SU-35 ve SU-57 jetlerinin Türkiye'ye teslimatı görüşülüyor' iddiası
DGS tercihleri bugün saat kaça kadar yapılır? ÖSYM DGS tercih yapma ekranı DGS tercihleri bugün saat kaça kadar yapılır? ÖSYM DGS tercih yapma ekranı
Cem Yılmaz’dan bikini kontrolü Cem Yılmaz’dan bikini kontrolü
Yüksekova'da 'Kıran' operasyonunda 19 kilo eroin ele geçirildi Yüksekova'da 'Kıran' operasyonunda 19 kilo eroin ele geçirildi
Milan taraftarlarından büyük tepki: Hakan Çalhanoğlu'na sabrımız kalmadı Milan taraftarlarından büyük tepki: Hakan Çalhanoğlu'na sabrımız kalmadı
İşte Başkan Erdoğan’ın incelediği SU-57 uçağının özellikleri İşte Başkan Erdoğan’ın incelediği SU-57 uçağının özellikleri
Beşiktaş, Thiago Maia transferini bitirmek üzere Beşiktaş, Thiago Maia transferini bitirmek üzere
Erkekler, kadına yönelik şiddeti etek giyerek protesto etti Erkekler, kadına yönelik şiddeti etek giyerek protesto etti
LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları 2019 MEB sayfası LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları 2019 MEB sayfası
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Siber saldırı NATO'nun 5. maddesini tetikleyebilir NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Siber saldırı NATO'nun 5. maddesini tetikleyebilir
Mesut Özil Fenerbahçe'ye teklif edildi Mesut Özil Fenerbahçe'ye teklif edildi
Başkan Erdoğan ile Putin 'Su-57'yi inceledi Başkan Erdoğan ile Putin 'Su-57'yi inceledi
Beşiktaş'tan Felipe Caicedo atağı Beşiktaş'tan Felipe Caicedo atağı
Türkiye’nin ilk kilim müzesinde her eserin bir hikayesi var Türkiye’nin ilk kilim müzesinde her eserin bir hikayesi var
UEFA play-off turu rövanş maçları, yarın oynanacak UEFA play-off turu rövanş maçları, yarın oynanacak
ABD medyası Erdoğan-Putin yakınlaşmasından rahatsız ABD medyası Erdoğan-Putin yakınlaşmasından rahatsız

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:32:00 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:32:55

'Ata tohumu'nda tanıtım zamanı

Ata Tohumu Projesi'nin tanıtımı Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Yerel tohumların sistemli ve bilinçli bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla başlatılan Ata Tohumu Projesi'nin tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de başlatılan Ata Tohumu Projesi, Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere bakanlık bünyesindeki kurum ve kuruluşların iş birliğiyle yürütülüyor.

Proje kapsamında bugüne kadar vatandaşlardan toplanan tohumların genetik ve kimyasal tanımları yapıldı ve gerekli özellikleri taşıyanların çoğaltılma çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda tohumların tesciline ilişkin prosedür ve işlemler de yürütülüyor. Nitelikleri belirlenen ve çoğaltımı yapılan tohumlardan elde edilen ürünlerin mağazalarda satışlarına başlandı.

Anadolu'nun özünü ve zenginliğini oluşturan yerel tohumların sistemli ve bilinçli şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan projeyle Ata mirası tohumlardan elde edilen ürünler sofralara ulaşmaya başladı.

Ata tohumlu ürünler ikram edilecek

Açıklamaya göre, Ata Tohumu Projesi'nin tanıtımı Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ev sahipliğinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Polatlı İşletmesi'nde 29 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

Projede görev alan kurum ve kuruluşların yanı sıra atalarından yadigar tohumları evlerindeki sandıklarından çıkarıp bağışlayan ve bu tohumları ekerek mahsule dönüştüren çiftçiler de etkinlikte yer alacak.

Etkinlik kapsamında, Ata tohumlarının ekildiği bahçe ziyaret edilecek. Bahçede üretilen taze ürünlerle bu ürünlerin tohumlarının yer aldığı stantta incelemelerde bulunulacak.

Tören alanındaki misafirlere, içinde Ata tohumlarından elde edilen ürünlerin yer aldığı ikramda bulunulacak.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ