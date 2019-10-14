Asya yaşasın

2016 yılında yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen Asya Soylu’nun kan değerlerinin, normalden çok düşük olduğu görüldü. İki yıl boyunca hastalığı araştırılan küçük kıza, geçen yıl genellikle 60 yaş üzeri kişilerde görülen 'paroksismal nokturnal hemoglobinüri' (PNH) tanısı konuldu.

OKULA GİTMEK İSTİYOR

Kök hücre nakli olması gerektiğine karar verilen Asya, 1.5 genetik ikizini arıyor. Enfeksiyon riski altında olduğu için maske takmak zorunda kalan küçük kız, tıpkı arkadaşları gibi okula gidebilmek ve özgürce oyun oynamak istiyor.

KAN HÜCRELERİ PATLIYOR

Kızına uygun donör bulunması için mücadele eden anne İlknur Soylu ise “Asya'nın damarındaki kırmızı kan hücreleri dolaşırken patlıyor. Şu an bir ilaç kullanıyoruz ancak tedavi etme özelliği yok. Hastalığının tek çaresi kök hücre nakli’’ diyerek vatandaşlardan bağışçı olmaları konusunda destek istedi.