  • Bist 100
    102837
  • Dolar
    5,6689
  • Euro
    6,3082
  • Altın
    256,8300
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hasta taşıyan ambulans, otomobille çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Hasta taşıyan ambulans, otomobille çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Erdoğan müjdeyi verdi: Bayram öncesi ödenecek Erdoğan müjdeyi verdi: Bayram öncesi ödenecek
Kayserispor'da tatsız prova! Büyük fark sonrası maç yarıda kaldı Kayserispor'da tatsız prova! Büyük fark sonrası maç yarıda kaldı
BM Güvenlik Konseyi'nın Kıbrıs kararına Türkiye'den tepki BM Güvenlik Konseyi'nın Kıbrıs kararına Türkiye'den tepki
Anayasa Mahkemesi’nden şaşırtan Barış Bildirgesi’ kararı Anayasa Mahkemesi’nden şaşırtan Barış Bildirgesi’ kararı
ABD'nin idam cezası infazlarına yeniden başlama kararına AB'den tepki ABD'nin idam cezası infazlarına yeniden başlama kararına AB'den tepki
Otogardaki otoparkların İSPARK'a devri davasında yeni gelişme Otogardaki otoparkların İSPARK'a devri davasında yeni gelişme
Son Dakika: Nijerya'nın Kwara eyaletinde kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı Son Dakika: Nijerya'nın Kwara eyaletinde kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı
Minik Melih'in feci ölümü! Akıl Almaz ihmal Minik Melih'in feci ölümü! Akıl Almaz ihmal
Astsubayın ailesinden, 'Oğlumuz intihar etmedi, öldürüldü' iddiası Astsubayın ailesinden, 'Oğlumuz intihar etmedi, öldürüldü' iddiası
Binali Yıldırım, kız çocuğunun kahve davetine icabet etti Binali Yıldırım, kız çocuğunun kahve davetine icabet etti
Eskişehir'deki cinayet ile ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi Eskişehir'deki cinayet ile ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi
Balkanlı öğrencilerin 'Rumeli Orkestrası' ilgi gördü Balkanlı öğrencilerin 'Rumeli Orkestrası' ilgi gördü
Vakıfbank Genel Müdürü: Türkiye kalkınma olarak burnu yukarıya çevirmiştir Vakıfbank Genel Müdürü: Türkiye kalkınma olarak burnu yukarıya çevirmiştir
Kabuklu fındık fiyatları ile ilgili MÜSİAD'den açıklama: Beklentilerin üzerinde olması memnuniyet verici Kabuklu fındık fiyatları ile ilgili MÜSİAD'den açıklama: Beklentilerin üzerinde olması memnuniyet verici
Üniversite adaylarına "Üni-Veri" hizmeti Üniversite adaylarına "Üni-Veri" hizmeti
Çin yeni askeri keşif uydularını başarılı bir şekilde yörüngesine gönderdi Çin yeni askeri keşif uydularını başarılı bir şekilde yörüngesine gönderdi
Adıyaman'da bir genç serinlemek için girdiği derede boğuldu! Yakınları sinir krizi geçirdi Adıyaman'da bir genç serinlemek için girdiği derede boğuldu! Yakınları sinir krizi geçirdi
İran'a ait kuru yük gemisi Hazar Denizi'nde battı İran'a ait kuru yük gemisi Hazar Denizi'nde battı
Romanya'da trafik kazası: 3 Arçelik yöneticisi hayatını kaybetti Romanya'da trafik kazası: 3 Arçelik yöneticisi hayatını kaybetti
Hakkari'de şehit askerimiz için tören düzenlendi Hakkari'de şehit askerimiz için tören düzenlendi
Dink davasının firari sanığı Uzundal İzmir'de yakalandı Dink davasının firari sanığı Uzundal İzmir'de yakalandı
Ukraynalı animatör Müslüman oldu Ukraynalı animatör Müslüman oldu
Bursaspor'un altyapısı göreve başladı Bursaspor'un altyapısı göreve başladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Temmuz 2019 Cuma 18:20:46 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 18:21:50

Astsubayın ailesinden, 'Oğlumuz intihar etmedi, öldürüldü' iddiası

Denizli'de, Hatice (46) ve Kemal Teber (55) çifti, geçen mart ayında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki evinde tabancayla kendini vurarak intihar ettiği iddia edilen 58. Topçu Tugayı'nda görevli oğulları Astsubay Kıdemli Çavuş Fatih Teber'in (25) cinayete kurban gitmiş olabileceğini öne sürdü. Çift, oğullarının el incelemesinde barut izine rastlanmadığını bunu raporların da doğruladığını söyledi.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı'nda görev yapan Astsubay Kıdemli Çavuş Fatih Teber, 7 Mart'ta, Acil Tıp Teknisyeni eşi S.A.T. (25) ile birlikte yaşadığı evde, iddiaya göre, beylik tabancasıyla kendini başından vurdu. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Teber, memleketi Denizli'nin Serinhisar ilçesinde toprağa verildi. Polatlı Cumhuriyet Savcılığı Astsubay Teber'in intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

AİLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE İNANIYOR

Astsubay Teber'in Denizli'nin Serinhisar ilçesinde oturan annesi Hatice ile babası Kemal Teber, oğullarının intihar etmediğini, öldürülmüş olabileceğini iddia etti. Oğullarının olaydan sonra alınan el incelemesinde barut izine rastlanmadığını belirten Teber çifti, soruşturmanın derinleştirilmesini istedi. Öğretmen olan Kemal Teber, oğluyla olaydan 4 saat önce telefonda görüntülü görüştüğünü belirtip, "Telefonda neşeliydi. Ertesi gün sabah erkenden Sinop'ta füze atış tatbikatına gideceğini ve çok heyecanlı olduğunu söyledi. Bu görüşmeden sonra gece saatlerinde bize intihar ettiğini söylediler. Hemen Polatlı'ya gittik. Kurşunun sağ şakaktan girip karşıdan çıktığını söylediler. Ancak, olay öyle bize anlatıldığı gibi değilmiş, kurşun kulak arkasından girip karşıdan çıkmış" dedi.

'GELİNİM 112 YERİNE ARKADAŞINI ARAMIŞ'

Teber, gelininin olay sırasında 112 Acil Servis yerine arkadaşını aradığını öne sürerek, "Gelinim, oğlumun telefonunu gizlice kontrol edince bir sanal oyunda bir kızla oynadığını fark etmiş. Bu nedenle kendisini uyarmış. Aralarında tartışma çıkmış. Gelinim yatak odasındayken, oğlumun odada kendini vurduğu söylendi. Ancak benim oğlum intihar edecek biri değil. Böyle bir karakteri yok. Oğlum başından vurulunca, gelinim, 112 Acil Servis yerine acil tıp teknisyeni olan bir arkadaşını aramış. 6 kez onunla görüşmüş. Ancak o arkadaşı o gün nöbetçi olmasına rağmen başka bir vakadaymış. Olayı duyup gelen, yan dairedeki yaşlı komşu 112 Acil Servis'i aramış. Ancak, adresi bilemeyince gelinime sormuş. Gelinim yanlış adres vermiş. Ambulans ekibi adresi bulamayınca tekrar dönüş yapıyor ve bu defa doğru öğrenip geliyorlar. Oğlum vurulduktan 45 dakika sonra hastaneye götürülüyor ve yaşamını yitiriyor" diye konuştu.

'ELLERİNİ YIKADI, BARUT İZİ ÇIKMADI'

Teber, oğlunun yerde yaralı halde yatarken, gelininin gidip ellerini yıkayıp, kanlı elbiselerini değiştirdiğine de dikkati çekip, "Polisin olay yeri inceleme ekibi olaydan 16 saat sonra oğlumun ellerinden barut izi aldı. Barut izi çıkmadı. Madem oğlum intihar etti. Neden o zaman oğlumun ellerinde barut izi çıkmadı. Tabancasında da parmak izine rastlanmadı. Oğlumun cinayete kurban gittiğine inanıyorum. Gelinim yaptı demiyorum ama üçüncü bir kişi de olabilir. Olayın daha detaylı bir şekilde incelemesini istiyoruz" dedi.

'GELİNİM 3 KEZ İFADE DEĞİŞTİRMİŞ'

Gözü yaşlı anne Hatice Teber de, oğlunun intihar edecek bir yapısı olmadığını belirti, "25 yaşındaki oğlumun öldürüldüğüne inanıyorum. Gelinim 3 kez ifade değiştirmiş. İlk ifadesinde eşinin intihar ettiğini söylemiş. Ancak ikinci ifadesinde eşinin odada kendisinin ise yatak odasında olduğunu olayı görmediğini söylemiş. Son ifadesinde ise eşinin 'elim bir kaza sonucu silahını temizlerken' öldüğünü söylemiş. Bu işte bir iş var, benim oğlum intihar etmez" dedi.

(DHA)

Erdoğan müjdeyi verdi: Bayram öncesi ödenecek
BM Güvenlik Konseyi'nın Kıbrıs kararına Türkiye'den tepki
Çağın yeni tehdidi... "Her hareketimiz takip ediliyor"
Minik Melih'in feci ölümü! Akıl Almaz ihmal
Rusya da Türkiye'ye boyun büktü! "Doğu Akdeniz'de..."
Başkan Erdoğan paylaştı, kısa sürede beğeni yağdı
Eski belediye başkanını selamını almadığı için vurmuş
'Acil yardım' yardım çağrısı gönderdiler! Helikopterler bölgeye gönderildi!
İngiltere merkezli The Economist Türkiye'nin gücünü itiraf etti
İran'dan ABD'yi kızdıracak hamle! Ağustos'ta start verecekler!
G.Saray bombayı patlatıyor! 3 yıldızı KAP'a bildirecek
Yer: İzmir... Tüm dünya sıraya girdi: Kilosu 4 eurodan satılıyor!
3 yıldır tarlasının etrafına saç döküyor! Öyle bir şey keşfetti ki...
Tuvaletsiz uçak dönemi başlıyor! Sonunda bunu da yaptılar
Dünyaya terör mesajı
Maliyeti 25 bin TL'ydi! Doğu ve Güneydoğu'da taziye yemeğine son!
Seksenler dizisinin Bekçi Bekir'i 'Neler Oluyor Hayatta' programı ile ekranlara geri dönüyor!
Herkes dondu kaldı! Basın toplantısında Şenol Güneş'e yüklendi
Bölgede sular kaynıyor! 'Savaş için hazır olun'
Rusya'dan Türkiye açıklaması: 4 katına çıkaracağız
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ