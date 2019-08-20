  • Bist 100
    96031.8
  • Dolar
    5,7313
  • Euro
    6,3618
  • Altın
    275,9860
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İzmir Karabağlar'daki yangın kontrol altına alındı İzmir Karabağlar'daki yangın kontrol altına alındı
Batı Karadeniz için çok kuvvetli yağış bekleniyor Batı Karadeniz için çok kuvvetli yağış bekleniyor
Bakan Kurum: Türkiye'de 20 binin üzerinde kaçak yapı tespitimiz var Bakan Kurum: Türkiye'de 20 binin üzerinde kaçak yapı tespitimiz var
ABD Başkanı Trump'ın "Keşmir" girişimi ABD Başkanı Trump'ın "Keşmir" girişimi
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
Haluk Dursun'un cenazesinde konuşan Başkan Erdoğan: Dicle'nin kuzularını çakallara yedirmeyeceğiz Haluk Dursun'un cenazesinde konuşan Başkan Erdoğan: Dicle'nin kuzularını çakallara yedirmeyeceğiz
Malatya’da 5 milyon dolar değerinde İbranice kitap ele geçirildi Malatya’da 5 milyon dolar değerinde İbranice kitap ele geçirildi
Astsubay 'alınan ayakkabıların değiştirilmesi' tartışması nedeniyle öldürmüş Astsubay 'alınan ayakkabıların değiştirilmesi' tartışması nedeniyle öldürmüş
Timsah hava üssünün tellerine tırmanırken görüntülendi Timsah hava üssünün tellerine tırmanırken görüntülendi
Apartmandan 60 yarasa çıkardılar Apartmandan 60 yarasa çıkardılar
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: Trump'ın 4 yıl daha dünyayı rahatsız etme ihtimali çok yüksek İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: Trump'ın 4 yıl daha dünyayı rahatsız etme ihtimali çok yüksek
Mehmet Doğan Cüceloğlu kimdir? Mehmet Doğan Cüceloğlu kaç yaşında? Mehmet Doğan Cüceloğlu kimdir? Mehmet Doğan Cüceloğlu kaç yaşında?
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, görevinden istifa edeceğini açıkladı İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, görevinden istifa edeceğini açıkladı
Profesör lakabıyla ün salan adam tek tek açıkladı! Yunanistan ile ilgili akılalmaz itiraf Profesör lakabıyla ün salan adam tek tek açıkladı! Yunanistan ile ilgili akılalmaz itiraf
Galatasaray'ın Japon yıldızına sürpriz teklif Galatasaray'ın Japon yıldızına sürpriz teklif
'Anadolu'nun Alkatrazı' 20 bin kişiyi ağırladı 'Anadolu'nun Alkatrazı' 20 bin kişiyi ağırladı
Antik dönemin izlerini taşıyan 'Abora-IV' İstanbul'da Antik dönemin izlerini taşıyan 'Abora-IV' İstanbul'da
"Hayalini kurduğum oyuncularla birlikteyim" "Hayalini kurduğum oyuncularla birlikteyim"
Huawei'nin kurucusu ve Üst Yöneticisi Ren: Çin'in yoksul insanlarının feda edilmesine razı olamam Huawei'nin kurucusu ve Üst Yöneticisi Ren: Çin'in yoksul insanlarının feda edilmesine razı olamam
Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Gelinim Mutfakta puan durumu 20 Ağustos 2019! Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Gelinim Mutfakta puan durumu 20 Ağustos 2019!
AB'den İngiltere'ye Brexit tepkisi AB'den İngiltere'ye Brexit tepkisi
Yabancı yatırımcının Türkiye ilgisi artıyor Yabancı yatırımcının Türkiye ilgisi artıyor
'Haluk Dursun gerçek anlamda bir kültür adamıydı' 'Haluk Dursun gerçek anlamda bir kültür adamıydı'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama: Terör örgütüne destek içine giriyorlarsa buna kim seyirci kalabilir? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama: Terör örgütüne destek içine giriyorlarsa buna kim seyirci kalabilir?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Ağustos 2019 Salı 17:38:50 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 17:47:55

Astsubay 'alınan ayakkabıların değiştirilmesi' tartışması nedeniyle öldürmüş

Astsubay damadı tarafından çıkan tartışmada eşi ve kızı öldürülen, kendisi de yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 41 gün sonra yaşamını yitiren Sultan Ü'nün, ölümünden önce polise yaşananları anlattığı öğrenildi. Olayın, "Babalar Günü'nde" alınan ayakkabının değiştirilmesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu yaşandığı belirlendi.

Adana'da astsubay damadı tarafından çıkan tartışmada eşi ve kızı öldürülen ve yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 41 gün sonra hayatını kaybeden Sultan Ü'nün, ölümünden önce polise yaşananları ayrıntılı olarak anlattığı öğrenildi.

Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki apartman dairesinde 9 Temmuz'da Astsubay Ertuğrul G'nin (22) misafirliğe gittiği evde çıkan tartışmada eşi Büşra G. (21), kayınpederi Cemal Ü. (58) ve kayınvalidesi Sultan'ı (52) tabancayla öldürdüğü olaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Olayda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Sultan Ü'nün ölümünden önce polise verdiği ifadede, olayın nasıl geliştiğini ayrıntılı olarak anlattığı belirtildi.

Ayakkabı değiştirme isteği

Sultan Ü, kızı ile damadının "Babalar Günü" dolayısıyla eşine ayakkabı aldıkları bilgisine yer verdiği ifadesinde, şunları belirtti:

"Olay günü kızım bizdeydi. Damadım Ertuğrul da iş çıkışı bize geldi. Birlikte eşime aldıkları ayakkabıyı değiştirmeye gittik. Çarşıda eşim Cemal de yanımıza geldi. Ayakkabıyı değiştirmek için bir süre gezdik. İstediğimiz ayakkabıyı bulamayınca eve döndük. Damadım Ertuğrul, kızıma, 'O kadar gezdik bir ayakkabı beğenemediniz' demesi üzerine karı-koca tartışmaya başladılar. Tartışma sonrası kızım yatak odasına gidip yatağa uzandı, ben de yanına gidip 'Kalk kızım, bunun için tartışılır mı?' dedim. Bunun üzerine Ertuğrul ve Büşra daha yüksek tonla tartışmayı sürdürdü. Ertuğrul, kızıma 'Kalk eve gidelim' dedi. Eşim Cemal de yanımıza gelip tartışmayı yatıştırmaya çalıştı."

Daha sonra damadının ve eşinin başka bir odaya geçtiğini, kendisinin de kızıyla baş başa kaldığını anlatan Sultan Ü, kısa süre sonra damadının oturma odasının kapısında elinde tabancayla kendilerine doğru ateş etmeye başladığını anlattı.

Sultan Ü, silah sesinin kesilmesinin ardından sürünerek kapının yanına gittiğini bildirdiği ifadesinde, "Kapıyı damadıma açtırdıktan sonra 'imdat' diye bağırmaya başladım. Sekizinci kattaki komşumuz geldi ancak o da korkudan kaçtı. Sonra bayılmışım." ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

Ertuğrul G, misafirliğe gittiği evde çıkan tartışmada eşi Büşra G. (21) ve kayınpederi Cemal Ü'yü (58) tabancayla öldürmüş, kayınvalidesi Sultan Ü'yü (52) yaralamıştı. Sultan, tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan Ertuğrul G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ