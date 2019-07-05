Aslantaş Barajı’na 2 milyon aynalı sazan yavrusu bırakıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü Su Ürünleri Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından koordine edilen 2019 yılı balıklandırma çalışmaları kapsamında, Aslantaş Barajı'na balık salındı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı açıklamada, ekiplerin Aslantaş Barajı’na 2 milyon aynalı sazan yavrusu bıraktığını söyledi.

Su kaynaklarının balıklandırılmasının balıkçılığının gelişmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Sağlam, "Balık neslinin korunması ve gelecek nesillere canlı balık bırakılabilmesi için kaynakların kirletilmemesi ve bilinçsiz balık avcılığının önlenmesi konularında toplum daha dikkatli olmalıdır." dedi.

Sağlam, bırakılan yavruların korunması için duyarlı olunması gerektiğini kaydetti.

AA