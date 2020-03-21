Askerler aralıklı düzende oturup, virüsten korunuyor
Milli Savunma Bakanlığı’nca, kışla yemekhanelerinin düzenli dezenfekte edildiği, askerlerin de aralıklı düzende oturarak koronavirüsten korunduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı’nca, kışla yemekhanelerinin düzenli dezenfekte edildiği, askerlerin de aralıklı düzende oturarak koronavirüsten korunduğu belirtildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm yurtta olduğu gibi Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde de koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediliyor.
ARALIKLI DÜZEN
Bu kapsamda kışla yemekhanelerimize düzenli olarak dezenfekte işlemleri uygulanıyor, askerlerimiz ise aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor." denildi.
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