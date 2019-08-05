05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:40:22 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:41:16
Askeri helikopter yüksekten düşen çocuk için havalandı
Siirt'in Pervari ilçesinde yüksekten düşerek ağır yaralanan çocuk, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter ile hastaneye sevk edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçesinde yüksekten düşerek ağır yaralandığı bildirilen 3 yaşındaki çocuk, askeri helikopter ile Siirt kent merkezine götürüldü.
Yaralanan çocuk, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.
(AA)
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