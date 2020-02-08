Askeri araç devrildi: 1 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de, Barış Pınarı Harekat bölgesine intikal sırasında askeri aracın devrilmesi sonucunda, bir askerin şehit olduğunu 4 askerinde yaralandığını duyurdu.
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Barış Pınarı Harekâtı Bölgesinde 08 Şubat 2020 tarihinde, intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen yararlılardan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
(İHA)
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