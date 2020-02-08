Askeri araç devrildi: 1 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Barış Pınarı Harekâtı Bölgesinde 08 Şubat 2020 tarihinde, intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen yararlılardan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

(İHA)